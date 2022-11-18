高虹安笑遭馬英九「死亡之握」政途可怕　曾銘宗批不理性：請道歉！

▲立委曾銘宗受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期各種爭議纏身，昨晚接受網紅「館長」陳之漢直播訪問時，笑稱自己可能是因為曾經與前總統馬英九有「死亡之握」，如今政治生涯才這麼可怕。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（18）日直言，高的發言極度不理性，也不恰當，奉勸高虹安今天應對此出面道歉。

曾銘宗表示，高虹安發言有可能是開玩笑性質，但說法極度不理性，雖然以自己跟高虹安的交情，真不願意批評對方，但此發言「太誇張」，因此要求高虹安道歉。

至於當過民進黨台北市黨部主委的前國策顧問黃承國，身為民進黨派系要角，被質疑有黑道背景，若民進黨候選人陳時中當選，恐將成為台北市地下市長？曾銘宗則回，若讓民進黨陳時中當選，黃承國恐怕不只是地下市長，其比正式市長更有影響力，會是「再奉送一個地上市長」。

黃承國14日發出聲明，自己並未掛名民進黨台北市長候選人陳時中競選總部任何職務，也不具國策顧問頭銜或任何公職頭銜，只是一名平民百姓，蔣萬安拿他30多年前年少輕狂之事來消費，實有失格局，蔣萬安不希望媒體人提及父親的舊事，又以他人30多年前舊事傷害別人，豈不是雙重標準？黃承國要告訴蔣萬安，俗話說「仗義每多屠狗輩」，蔣萬安雖出身高貴，但不要看不起出身中下階層的百姓。