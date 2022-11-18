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台中「卡多里斷軌」60死奇談！男星曾闖入試膽　被問就變臉

卡多里遊樂園內曾有360度的迴轉飛車。（圖／報系資料照）

▲卡多里遊樂園內曾有360度的迴轉飛車。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市大坑的「卡多里遊樂園」曾是臺灣最著名的遊樂園之一，後因各式主題樂園相繼開幕，經營不善，在1994年突然無預警倒閉。自從結束營業後，園區也陸陸續續傳出許多的鬼故事、靈異事件。據悉，作風大膽的「CIRCUS」團體曾於10多年前勇闖卡多里樂園，當時發生不少怪事，讓KID至今仍不願多加回憶。

據了解，CIRCUS曾於15年前鬼月期間到卡多里樂園探險，4人一進樂園，便快速走到謠傳發生過斷軌意外的雲霄飛車，接著決定用「命運喜巴辣」，以擲骰子方式選出誰要走上斷軌，不料竟然陸續骰出「4次4點」，形同諧音「死死死死」，嚇得4人當場說不出話，而骰輸必須走上斷軌的小馬也在最後一刻放棄。

事隔多年，小馬曾透過YouTube影片談及此事，後來決定致電KID，想要與他討論當年前往卡多里樂園錄影的過往。沒想到，KID聽完後瞬間變臉沉默，直言「欸我不想錄了，掰掰」，說完就立刻掛斷電話，留下一臉錯愕的小馬，最後只好無言的消失在鏡頭前。

CIRCUS曾到台中知名「猛鬼樂園」的卡多里樂園冒險。（圖／翻攝YouTube）

▲CIRCUS曾到台中知名「猛鬼樂園」的卡多里樂園冒險。（圖／翻攝YouTube）

事實上，卡多里遊樂園開幕時曾紅極一時，後因各式主題樂園相繼開幕，經營不善，在1994年突然無預警倒閉，因園區年久失修，無人整理，所以才感覺陰森荒涼、毛骨悚然。2007年開始，卡多里樂園的地主不滿多次遭小偷闖入偷取鋼鐵廢材變賣，決定將園內所有廢棄設施全數拆除，並將出入口徹底封閉。

另外，謠傳卡多里遊樂園的雲霄飛車曾發生過斷軌事件，導致園區荒廢，但所謂的「斷軌」是日本「富士山熱海後樂園」的斷軌裝置，此裝置讓卡多里樂園成為亞洲第2個斷軌雲霄飛車，也是台灣自行設計的斷軌雲霄飛車。不過，真正的斷軌雲霄飛車只能載運30人，傳言說去世60幾人根本不可能，純屬空穴來風。

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