快訊／張忠謀出發APEC「跟太太非常興奮」：我對程序比有些領袖還熟

▲張忠謀出發APEC，於桃園機場發表機場談話。（圖／總統府發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前任命台積電創辦人張忠謀擔任2022亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）領袖代表。張忠謀17日下午率團出發前，特別發表機場談話時表示，這是四年來第一次面見面的會議，她跟太太參加覺得非常興奮，他自信地表示，「我對程序已經相當熟悉，恐怕比有些領袖自己要熟悉」。

張忠謀下午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同下抵達桃園機場，並在國賓門發表機場談話。張忠謀表示，這次APEC會議是四年以來第一次的面見面的會議，所以他跟太太去參加也是覺得非常興奮。

張忠謀自信地說，對於APEC會議的程序已經相當熟悉，恐怕比有些領袖自己還要熟悉，先前在總統任命的時候，總統蔡英文也已經給了他好幾個要他表達的事項，「總統要我對APEC領袖表達的幾個重點，我會遵照她的指示，會盡量、盡力表達她要我表達的幾點」。

張忠謀接著說，他這次參加APEC也有機會在現場跟一些領袖們，有非正式的，或是場面裡頭的意見交換，他承諾會盡量利用這些機會跟他們交換意見，「希望這次是第四年以來第一次見面的會議，我們會有些收穫，謝謝大家」。

對於張忠謀擔任APEC領袖代表，蔡英文日前在總統府召開記者會時，有交辦三項任務。蔡英文當時表示，首先，是向APEC成員訴求，我們必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間，在供應鏈安全與效率之間，以及在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出一個，更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

蔡英文表示，第二，要讓各國更加重視，台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；同時，我們也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。

最後，蔡英文說，是要展現台灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

▼張忠謀出發APEC，於桃園機場發表機場談話。（圖／總統府發言人臉書）

