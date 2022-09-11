老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

▲一名人妻得知老公詭異性癖後，感到相當震驚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

網搜小組／閔文昱報導

一名人妻日前與老公計畫彌補一直沒有完成蜜月旅行，不料對方卻說想找家人一起去，讓她相當傻眼，話題也引發熱議。她近日再加碼爆料，表示老公自曝有黑絲襪性癖好，且還是因為「小時候媽媽都會穿」，讓她再度崩潰，直言「穿了他有感，我乾到底」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，老公最近向她坦白，自己喜歡黑絲襪是因為小時候媽媽都穿黑絲襪，讓她聽了傻眼至極，不解老公為什麼要說這個，害她往後為了情趣穿上黑絲襪婆婆的臉都會浮現出來。

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▲老公自爆，喜歡黑絲襪是因為「小時後媽媽都會穿」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO更透露，她之後要與老公恩愛時「每一場都乾掉」，老公還會嫌棄她都不情趣穿搭，不再幫她買。對此，原PO也直言，「他說不會再買的時候，差點回他『省下來買給你媽媽穿吧！』

貼文曝光後，奇葩想法馬上讓不少網友驚呼「只有我覺得…噁心嗎」、「戀母情結的媽寶」、「這往聽過一次永遠回不去」、「叫他去看他媽穿就好了結三小婚」、「你還能繼續搞這情趣很了不起了，是我以後都不會再穿」、「妳老公真的很無聊，連穿上黑絲襪的遐想對象需要告訴妳嗎？」、「他…意淫過自己媽媽」。

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