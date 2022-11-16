魔獸爽嗑台灣火鍋！手抓海鮮一塞「滿臉震驚」：粉絲跟食物都超棒

記者閔文昱／綜合報導

前NBA超級球星霍華德(Dwight Howard)加盟T1職籃桃園永豐雲豹，全台颳起「魔獸旋風」，他也經常在社群平台與粉絲互動，親民作風深受喜愛。16日晚間他又在IG開直播，分享自己「首次在台灣吃火鍋」過程，期間他都豪邁地用雙手抓取海鮮來吃，還露出震驚表情，看似是對台灣火鍋相當滿意。

▲魔獸霍華德直播大啖台灣火鍋。（圖／翻攝自IG／dwighthoward，下同）

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霍華德抵台就受到廣大球迷熱烈歡迎，過去幾天也被民眾捕捉到在桃園好市多購物，晚間又現身在桃園某夜市品嚐小吃，體驗各式小遊戲，展現超親民一面。他16日則到某間火鍋店爽嗑海鮮，並開直播和粉絲互動，過程中除了向國外球迷介紹「台灣粉絲、食物都很棒」，手上也沒閒著，不斷徒手抓海鮮來吃，甚至還對著鏡頭塞鼻毛，完全沒有超級球星架式。

霍華德近日也到夜市品嚐雞屁股，他吃了一口後頻頻點頭，看似是相當滿意，隨後向店家確認，「chicken？（雞肉嗎？）」店家則回覆「chicken ass（雞屁股）」。霍華德聽了後先是一愣「chicken ass？」之後反應過來才驚呼，「chicken ass！Oh... Shxt！」爆笑反應甚至還紅回了美國。

Dwight Howard trying out new foods in Taiwan ???? pic.twitter.com/V0FU4SRilO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 15, 2022

據了解，「魔獸」T1首秀將在19日於雲豹主場國體大「漢堡館」登場，他昨日首度與隊友一起在主場練球，連續大秀暴扣美技外，還展現三分投射準度，並嘗試與隊友完成空中接力，眼看隊友沒能把球放進籃框，他直接飛身補扣，身體素質相當驚人。