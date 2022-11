魔獸爽嗑台灣火鍋！手抓海鮮一塞「滿臉震驚」：粉絲跟食物都超棒

記者閔文昱/綜合報導

前NBA超級球星霍華德(Dwight Howard)加盟T1職籃桃園永豐雲豹,全台颳起「魔獸旋風」,他也經常在社群平台與粉絲互動,親民作風深受喜愛。16日晚間他又在IG開直播,分享自己「首次在台灣吃火鍋」過程,期間他都豪邁地用雙手抓取海鮮來吃,還露出震驚表情,看似是對台灣火鍋相當滿意。

▲魔獸霍華德直播大啖台灣火鍋。(圖/翻攝自IG/dwighthoward,下同)

霍華德抵台就受到廣大球迷熱烈歡迎,過去幾天也被民眾捕捉到在桃園好市多購物,晚間又現身在桃園某夜市品嚐小吃,體驗各式小遊戲,展現超親民一面。他16日則到某間火鍋店爽嗑海鮮,並開直播和粉絲互動,過程中除了向國外球迷介紹「台灣粉絲、食物都很棒」,手上也沒閒著,不斷徒手抓海鮮來吃,甚至還對著鏡頭塞鼻毛,完全沒有超級球星架式。

霍華德近日也到夜市品嚐雞屁股,他吃了一口後頻頻點頭,看似是相當滿意,隨後向店家確認,「chicken?(雞肉嗎?)」店家則回覆「chicken ass(雞屁股)」。霍華德聽了後先是一愣「chicken ass?」之後反應過來才驚呼,「chicken ass!Oh... Shxt!」爆笑反應甚至還紅回了美國。

Dwight Howard trying out new foods in Taiwan ???? pic.twitter.com/V0FU4SRilO