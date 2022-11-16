男廚分屍女友「剁35塊藏冰箱」　PO文曬帥照：有誰會覺得我是惡魔

▲印度一名26歲女子遭28歲男友（圖左）殺害分屍。（圖／翻攝自IG）

記者趙蔡州／綜合報導

印度日前發生一起恐怖分屍殺人案，一名28歲男子普納瓦拉（Aftab Poonawalla）因為結婚問題，與26歲女友沃兒卡（Shraddha Walkar）爆發激烈爭吵，盛怒之下竟把女友勒斃，分屍35塊後再分批丟棄，事後還立刻追求其他女子，並在社群平台發文，詢問網友「看我的大頭照，有誰會覺得我是惡魔？」

根據NDTV報導，沃兒卡2年前在孟買工作時，透過交友App認識了長相斯文帥氣的普納瓦拉，兩人不久後正式成為情侶，不料這場戀情卻遭到她的爸爸反對，氣得她決定與普納瓦拉私奔到德里，不料甜蜜的日子持續沒有多久，兩人開始因「結婚問題」多次發生爭吵。

普納瓦拉今年5月18日再次因為不同意結婚，與沃兒卡大吵並發生肢體衝突，盛怒之下徒手把沃兒卡勒斃，由於他曾接受過廚師培訓，知道如何像切豬、牛般肢解人體，他事後把沃兒卡的屍體分解成35塊，藏在家中冰箱長達20天，接著花18天分批將屍塊丟棄在梅勞里森林（Mehrauli forest）

▲普納瓦拉殺害女友後分屍，屍塊藏家中冰箱長達20天。（圖／翻攝自免費圖庫unplash）

普納瓦拉殺人後為了隱藏消息，多次使用沃兒卡的Instagram與沃兒卡的親友聯繫，試圖不讓親友找出破綻。不過親友在長期無法聯繫上沃兒卡後仍起了疑心，決定報警請警方追查，警方經過一段時間的調查及跟監後，於今年11月初逮捕普納瓦拉，普納瓦拉也在落網後坦承犯行。

檢警調查，普納瓦拉殺人後一度不知道該怎麼善後，後來從美劇《夢魘殺魔》（Dexter）劇情中取得靈感，決定分屍並把屍塊分批丟棄，分屍後還上Google搜尋清理血跡的方法，事後還在擁有2萬多名粉絲的社群平台上發文，詢問網友「看我的大頭照，有誰會覺得我是惡魔」。

檢警發現，普納瓦拉殺人後，很快就移情別戀，經常把在網路上新認識的女子帶回住處約會，當時沃兒卡的屍體還藏在冰箱中，對於殺人完全沒有悔意，後續已依殺人罪起訴普納瓦拉。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完