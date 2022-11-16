台北燒仙草店慘吞負評！顧客氣炸嗆「一杯30元貴死人」

▲台北店家販售燒仙草，卻因為一杯30元慘吞負評。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

燒仙草是台灣知名小吃，每當天氣變涼時，就會有許多人想吃碗熱騰騰的燒仙草。不過，台北一名男子在外面販售燒仙草，沒想到有顧客點了「原味燒仙草」後，跑到Google留下負評，嗆聲「貴死人」，讓他十分傻眼，於是上網找人評評裡，貼文曝光後引起許多討論。

這名男子在「爆廢公社」表示，他是販售燒仙草的店家，日前有位顧客來點了原味燒仙草，事後卻嫌棄「裡面都沒有料，裡面只有湯」，還嗆聲一杯賣30元很離譜、貴死人，讓他相當傻眼，「原來30元就可以貴死人。」

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▲台北店家販售燒仙草一杯30元吞負評，引起許多網友討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



而依據顧客拍攝的照片內容，雖然這杯燒仙草看起來十分黝黑，而且旁邊還擺有一小包花生包，看起來是店家隨杯附贈的，似乎與「裡面都沒有料」這句話有點差距。

▼對於這樣的評論，許多人留言力挺店家。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



店家無端吞下負評，進而上網分享，也引起許多人留言譴責，「喝水阿，喝什麼狗屁仙草」、「『原味』燒仙草」、「他第一次吃…在疑惑怎麼沒有草」、「仙草很費功夫，不知道的人都覺得製作過程簡單」、「好可憐，30塊錢都覺得貴，是有多窮才說得出口」、「如果是天然又古法製作的，真的很費工欸！30元算便宜了。」

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