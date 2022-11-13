入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

▲今晚開始東北季風增強。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日下午到周二受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有降雨，早晚低溫下降至20度左右，北台灣高溫也只有23度上下，直到周三冷空氣減弱，氣溫才會逐日回升，周四到周六天氣相對穩定，下周日北方再有一波冷高壓南下。

氣象局預報員趙竑表示，今日下午到周二受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫飄雨，東半部、恆春半島雨勢稍大，宜蘭可能出現局部大雨，其他地方仍是多雲到晴的天氣。

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▲明日桃園以北、東半部有雨。（圖／氣象局）

周三以後東北季風減弱，不過水氣仍偏多，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，桃園以南則是多雲到晴，中南部山區要留意零星短暫雨。周四到周六水氣減少，各地可見陽光，僅大台北山區、東半部有零星短暫雨。周日北方又有冷高壓南下，雨區仍以大台北、東半部為主。

溫度方面，今日各地高溫接近30度，入夜後各地溫度下降，明後天清晨低溫20到22度，白天高溫則因區域不同而有變化，北台灣約23度、花東25度，中南部影響小仍有30度。周三以後北部、東半部高溫將逐日回升。

▲目前海上的颱風山貓對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

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