激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

▲原PO性行為時保險套破掉，但女友說不想吃事後藥。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一位網友說，他跟女友每次發生性行為都會戴保險套，而最近一次套子破了，女友卻不願吃事後藥，但他目前不想要有小孩，「到底該怎麼跟她好好談談。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說「我一直都很注重避孕這塊，不會因為一時快感，不會因為月經快來，就去賭賭看，我也很清楚，自己目前的狀況不能有小孩，小孩不能這樣被我們開玩笑，我們的人生不能這樣開玩笑。」

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原PO表示，儘管他們都有安全性行為，約在1年前也發生過保險套破掉的事，「女友那時候願意乖乖吃事後，但女友這次反常的說不要吃說月經快來了，不可能中，說吃了身體會非常不舒服，（這我也知道，她上次吃後的狀況，我看了也很捨不得，如果可以，我也想由我來吃，我來承擔這個痛苦）」

女友很喜歡小孩，最近朋友很多都結婚生子了，原PO表示，不知道是不是這個原因，女友覺得可以生了，「可是很多意外懷孕的人，背後都有可靠的父母，，直接保證，生下來後幫忙照顧、學費他們來負責、就結婚吧，買一棟房子給你們，但我沒有。」雖然跟女友相處起來很快樂，他很愛她，但他看到很多同事朋友生子結婚很快就分開。

原PO說，「我自己的家庭也是，讓我感覺，如果沒有生下我，沒有花這麼多金錢在我身上，我父母可以過得更好，我又怎麼可能想讓這狀況在我們身上重蹈覆徹。」而女友現在不願吃事後，他不知道要怎麼談，有著小孩得人生，哪是再努力一點就能達成，女友根本沒想過。

此文曝光後，網友紛紛留言「要生小孩要為孩子想一想啊，顯然你沒有準備要當爸，因為一個意外要承擔一個生命對你也不公平」、「現在不吃到時候打掉就不要哭」、「跟他說如果生了就分手，看他吃不吃」、「實我覺得男生沒有做錯啊，又不是沒戴套，而且也是討論過的吧」。

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