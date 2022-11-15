　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

原PO性行為時保險套破掉，但女友說不想吃事後藥。（示意圖／pixabay）

▲原PO性行為時保險套破掉，但女友說不想吃事後藥。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一位網友說，他跟女友每次發生性行為都會戴保險套，而最近一次套子破了，女友卻不願吃事後藥，但他目前不想要有小孩，「到底該怎麼跟她好好談談。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說「我一直都很注重避孕這塊，不會因為一時快感，不會因為月經快來，就去賭賭看，我也很清楚，自己目前的狀況不能有小孩，小孩不能這樣被我們開玩笑，我們的人生不能這樣開玩笑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，儘管他們都有安全性行為，約在1年前也發生過保險套破掉的事，「女友那時候願意乖乖吃事後，但女友這次反常的說不要吃說月經快來了，不可能中，說吃了身體會非常不舒服，（這我也知道，她上次吃後的狀況，我看了也很捨不得，如果可以，我也想由我來吃，我來承擔這個痛苦）」

女友很喜歡小孩，最近朋友很多都結婚生子了，原PO表示，不知道是不是這個原因，女友覺得可以生了，「可是很多意外懷孕的人，背後都有可靠的父母，，直接保證，生下來後幫忙照顧、學費他們來負責、就結婚吧，買一棟房子給你們，但我沒有。」雖然跟女友相處起來很快樂，他很愛她，但他看到很多同事朋友生子結婚很快就分開。

原PO說，「我自己的家庭也是，讓我感覺，如果沒有生下我，沒有花這麼多金錢在我身上，我父母可以過得更好，我又怎麼可能想讓這狀況在我們身上重蹈覆徹。」而女友現在不願吃事後，他不知道要怎麼談，有著小孩得人生，哪是再努力一點就能達成，女友根本沒想過。

此文曝光後，網友紛紛留言「要生小孩要為孩子想一想啊，顯然你沒有準備要當爸，因為一個意外要承擔一個生命對你也不公平」、「現在不吃到時候打掉就不要哭」、「跟他說如果生了就分手，看他吃不吃」、「實我覺得男生沒有做錯啊，又不是沒戴套，而且也是討論過的吧」。

延伸閱讀
花系列「苦情花旦」終身未嫁　合體崔佩儀…25年對比照曝光超驚人
海灘戲水勝地竟「沖來3具屍體」死狀詭異　大小遊客超淡定照玩不誤
從小「她吃麵攤弟妹排餐」　人妻照顧中風媽不被認同：母愛像滷蛋

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►舒潔棉柔舒適抽取衛生紙(110抽x12包x6串/箱)，現買現賺！

►春風110抽衛生紙 買一次全家用整年！

►妙管家 抗菌洗衣精4000gx4瓶，買下來花400元有找！

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
再傳台版柬埔寨！新北警救「豬仔」逮6嫌
吳尊12歲女暴風抽高　「身高直逼爸爸」合照網看呆：170cm
她腹痛照超音波「多一個腎」！ 醫驚：是癌症
快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級
快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象
阿嬤電話求救「家裡有蛇」！孝孫光速衝回家　見本尊傻眼了
李妍瑾認愛20天情變？　赴警局被放鳥忍淚曝「男友行蹤」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

解密慢性疼痛導致焦慮神經迴路！　榮陽交團隊研究登國際期刊

快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級

快訊／台東19:53發生規模4.9地震「8縣市有感」最大震度3級

驚知「乖巧男友約砲20人」　她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

ETC違約案逆轉！遠通要賠1700萬　高公局不滿意「研議是否上訴」

屏東高樹養鴨場爆禽流感　撲殺1350隻肉鴨

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

解密慢性疼痛導致焦慮神經迴路！　榮陽交團隊研究登國際期刊

快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級

快訊／台東19:53發生規模4.9地震「8縣市有感」最大震度3級

驚知「乖巧男友約砲20人」　她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

ETC違約案逆轉！遠通要賠1700萬　高公局不滿意「研議是否上訴」

屏東高樹養鴨場爆禽流感　撲殺1350隻肉鴨

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

金管會調查捷運站拉保險　爭議「保險之家」無預警關門

惠妮休斯頓「與閨蜜搶男人」三角戀曝　《與你共舞》揭秘感情世界

疫後首發強勢回歸　台灣館於德國醫材展首日收穫滿

解密慢性疼痛導致焦慮神經迴路！　榮陽交團隊研究登國際期刊

富邦人壽認賠急甩哈爾濱銀行！　金管會：金控有督導責任

富邦金控投資高科技業逾3千億！董座蔡明興獲頒國立陽明交通大學名譽博士

不只是咖啡！營養師曝「一飲料」竟能提神而且零熱量

快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級

美國進口櫃量10月續跌　NRF估明年Q1跌幅更深、市場好轉恐Q3才有機會

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長？」1真相曝光

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

更多熱門

相關新聞

吃菜還是便秘！醫：少「5類食物」只是在啃草

吃菜還是便秘！醫：少「5類食物」只是在啃草

有些人長期受便秘所擾，吃了蔬果還是便秘。近日外科醫師黃郁純表示，她推薦海鮮、穀類、蔬菜、水果5大類膠質聖品，其中蘋果和香蕉更是懶人首選，因為很容易取得。

黑貓被當「保育珍獸」抓走　網笑：吃太胖

黑貓被當「保育珍獸」抓走　網笑：吃太胖

本不敢合租！神運妹獲「天使室友」感動炸

本不敢合租！神運妹獲「天使室友」感動炸

他擁「19公分超長鼻子」！網嚇：像章魚哥

他擁「19公分超長鼻子」！網嚇：像章魚哥

沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手撈結局QQ

沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手撈結局QQ

關鍵字：

周刊王dcard

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

老牌LED廠新世紀　宣布破產

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面