　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭及拜習會成G20焦點　經濟問題遭弱化

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會牽動國際局勢。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲峇里島16日專電

二十國集團（G20）主辦國印尼原本期待領袖峰會上，能聚焦在經濟問題及疫後復甦，但「房間裡的大象」卻是俄烏戰爭以及美中關係。隨著拜習會在G20前夕搶先登場，美中兩大世界強權有望恢復溝通，緩解緊張關係，因此俄烏戰爭儼然成為G20首日各國領袖關注議題。

事實上，安全問題並非G20首要解決任務，1999年成立的G20是為了防止類似亞洲金融風暴的事件重演，希望藉由會議讓各國能針對經濟政策進行討論，以解決全球經濟問題。

今年10月，國際貨幣基金（IMF）就警告，中國「急劇且非典型」的經濟放緩，預計會拖累整個亞洲的經濟成長一直到明年底，這使得本已黯淡的全球前景更加灰暗。

作為今年G20東道主的印尼政府一直期待G20能夠聚焦在2023年全球經濟放緩上，但因今年除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐，還發生俄烏戰爭及台海緊張等安全議題，導致今年G20領袖峰會聚焦的內容反而和區域安全有關，而不是經濟議題。

印尼總統佐科威在G20開幕致詞時就表示，「全球面對各種挑戰，從COVID-19疫情、戰爭到糧食、能源和金融危機，全球都受到影響，特別是發展中國家。」雖然談話中，他有敦促G20結束戰爭，但並未點名烏克蘭和俄羅斯，致詞仍首重經濟議題，強調肥料短缺、經濟復甦和能源議題。

從各國元首在不同會議上的發言，仍可看出G20上，各界關注的仍是俄烏戰爭，特別是美中關係在拜習會後出現降溫態勢，俄烏戰爭儼然成為G20首要議題。像是印度總理莫迪（Narendra Modi）15日出席糧食及能源安全討論場次時，就呼籲俄烏停火；中國國家主席習近平與馬克宏在G20場邊見面時，也談及俄烏戰爭。

另外，受邀參加G20的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），也在峰會首日透過視訊呼籲G20主要經濟體加強領導力，並依照他提出的和平計畫終止俄羅斯在烏國發動的戰爭。

根據法新社取得的G20峰會公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟脆弱性惡化。

此外，國際媒體及印尼本地媒體所關注的也是拜習會及俄烏戰爭，並不是經濟、糧食議題。據中央社記者觀察，印尼媒體在報導G20峰會時，花了超過一半篇幅討論拜習會及俄烏戰爭等安全問題。

印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）曾向中央社表示，G20峰會成立宗旨是為了避免地區或國家出現嚴重的經濟或政治危機，特別是因貨幣、財政或外交政策所引起的政經問題，但這樣的議程正受到考驗。

丁娜解釋，因為國際秩序正發生重大改變，因而影響G20議程。她舉例，先是「全球化」受到疫情衝擊，隨後俄烏戰爭動搖全球經濟。

針對今年G20領袖會議聚焦俄烏戰爭及安全問題，而不是首重經濟，印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特（Johnny G Plate）接受媒體訪問時表示，印尼希望停止戰爭，打造雙贏，接著就能聚焦在如何面對2023年經濟放緩的問題。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
國體大聲明批4點造謠！　館長暴怒：本想說算了你還伸臉出來給我
俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話
大雨特報縣市曝　下波「南北水氣夾擊」雨區擴大
俄烏開戰以來最大空襲！　俄上百飛彈轟炸烏大城、能源設施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會報告籲成立專責機構　因應中國犯台研擬制裁

俄烏戰爭及拜習會成G20焦點　經濟問題遭弱化

美國務院公開證實　布林肯明年初訪問中國

環保人士又攻擊名畫！　奧地利大師克林姆畫作被潑「黑水」

台積電ADR漲逾10%、重回80元！　美股收紅56點

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

川普將宣布再次參選總統　無視期中選舉聲勢受挫

北約成員國遭襲！俄2飛彈炸入波蘭2死　總理緊急國安會議

俄烏開戰以來最大空襲！　俄上百飛彈轟炸烏大城、能源設施

全球第二大「加密貨幣交易所」FTX破產　債權人恐破百萬

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

黃偉晉被她告白：喜歡真爽笑容XD　楊士弘夢到媽媽包養他「叫乾爸」

真奶爸推嬰兒車跑馬拉松　6月大「小情人」全程熟睡

美國會報告籲成立專責機構　因應中國犯台研擬制裁

俄烏戰爭及拜習會成G20焦點　經濟問題遭弱化

美國務院公開證實　布林肯明年初訪問中國

環保人士又攻擊名畫！　奧地利大師克林姆畫作被潑「黑水」

台積電ADR漲逾10%、重回80元！　美股收紅56點

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

川普將宣布再次參選總統　無視期中選舉聲勢受挫

北約成員國遭襲！俄2飛彈炸入波蘭2死　總理緊急國安會議

俄烏開戰以來最大空襲！　俄上百飛彈轟炸烏大城、能源設施

全球第二大「加密貨幣交易所」FTX破產　債權人恐破百萬

曾之喬與小CK推出個人精選美包美鞋　曝生日願望蘊藏人生哲理

持修極秘分手又換新歡！速食店約會3小時被直擊…重度宅男為她出門

陳時中難過防疫被汙衊　稱台灣成績世界數一數二：在公衛史上留名

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友卻洗錢逃亡　5僕伺候豪奢生活揭密

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！當眾羞辱：沒教養　見她就散開

巴菲特買日五大商社「股價最少漲一倍」　謝金河：台積電股價可期

超大型攬貨業看明年Q1美國線進口櫃量下降越快　Q2越有機會好轉

布局10年坐穩綠電融資冠軍！　永豐銀挑戰2024年達千億大關

文慶雞肉骨茶吃到飽！吉哆火鍋亞洲美食節開跑　還吃得到越式美食

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

白柴「氣音撒嬌」討肉肉 無辜臉哀求：一塊就好嘛

國際熱門新聞

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

全球第80億人誕生了！女嬰凌晨自然分娩

俄射逾百枚飛彈破紀錄！　炸烏大城、能源設施

死亡畫面曝光　男突然摔車墜100公尺懸崖

英相蘇納克：隨時支援台灣　抵抗中國侵略

巨蟒當圍巾！男遭「勒頸20分鐘」倒地不醒

全球第二大加密貨幣交易所FTX破產　債權人恐破百萬

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

230cm跳繩插陰莖　整團卡進膀胱

俄2飛彈炸波蘭境內釀2死！　總理召開緊急國安會議

加州州長妻遭淫魔製片性侵　出庭作證淚崩

「228公分跳繩」插入陰莖！醫一看X光驚呆

日本最高齡爺爺111歲離世　跟中華民國同齡

更多熱門

相關新聞

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

俄羅斯15日對烏克蘭展開開戰以來最猛烈轟炸，發射110枚飛彈、10架伊朗無人機。當天2枚飛彈落入波蘭東部與烏克蘭接壤的村莊「Przewodów」，造成2死，事件引發波蘭、北約和華府當局高度關注，美國總統拜登已獲悉此事並正與波蘭總統進行談話，北約官方也證實和波蘭當局緊密合作，針對事件深入調查。

俄2飛彈炸波蘭境內釀2死！　總理召開緊急國安會議

俄2飛彈炸波蘭境內釀2死！　總理召開緊急國安會議

俄射逾百枚飛彈破紀錄！　炸烏大城、能源設施

俄射逾百枚飛彈破紀錄！　炸烏大城、能源設施

西方官員：俄軍在烏克蘭作戰行動已轉為防守

西方官員：俄軍在烏克蘭作戰行動已轉為防守

烏克蘭全國空襲警報　官員：俄軍回應總統G20談話

烏克蘭全國空襲警報　官員：俄軍回應總統G20談話

關鍵字：

二十國集團G20俄烏戰爭拜習會

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

老牌LED廠新世紀　宣布破產

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面