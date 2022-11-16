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黃義交11／5安葬　家屬12／10舉辦追思禮拜

記者黃翊婷／綜合報導

前立委黃義交10月17日晚間自台北市內湖區的住處墜落，送往三軍總醫院搶救仍宣告不治，終年69歲。黃義交的家人已在11月5日將遺體火化並安葬在台北市陽明山的基督教墓園「陽明天境」，預計12月10日舉辦追思禮拜。

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲黃義交墜樓身亡，家屬將在12月10日舉辦追思禮拜。（圖／翻攝自Facebook／黃義交，下同。）

台北市警方10月17日下午5時11分接獲民眾報案，指文德路一棟大樓，有一名男子因不明原因墜落地面，救護人員到場後，男子已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救仍宣告不治。男子身分經查證為前親民黨籍立委黃義交，警方調閱監視器發現，住在3樓的黃義交於事發當日傍晚獨自搭電梯前往11樓樓頂，隨後就發生憾事。

消息傳開後震驚政壇，親民黨主席宋楚瑜更是一度痛哭失聲，他表示，黃義交是他從新聞局一路訓練上來的好夥伴，當台灣有重要問題時，黃義交讓民眾了解到問題有人會處理，讓人民安心，其他政黨沒有好好珍惜，是台灣人的損失。

根據《中時新聞網》報導，黃義交的家人已經在11月5日將遺體火化並安葬在台北市陽明山的基督教墓園「陽明天境」，預計12月10日在台北市基督教浸信會懷恩堂舉辦追思禮拜；黃義交生前曾交代希望百年之後一切從簡，安葬時僅有家人、幾位舊屬在場，加上為了避開選舉，才決定於12月10日舉辦追思禮拜，現場大約可以容納800人至1000人，儀式結束後會將所有贊助款項全部捐給公益團體。

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲黃義交過去四度當選立委，是親民黨主席宋楚瑜的得力助手。

回顧黃義交的一生，1998年時他以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為親民黨主席宋楚瑜的心腹大將。

在2002年及2005年時，黃義交披上「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民進黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進入台中市政府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭。

此外，黃義交過去也曾擔任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人等職。

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