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移除集集火車站周邊1.6km小葉欖仁挨批　鎮公所：不適做為行道樹

▲集集鎮公所於上周進行民權路上的小葉欖仁路樹移除作業。（圖／集集鎮公所提供）

▲集集鎮公所於上周進行民權路上的小葉欖仁路樹移除作業。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮民權路南側沿線1.6公里種有成排的小葉欖仁路樹，因浮根影響周邊自行車道等道路安全、阻塞排水溝，鎮公所上周起配合日月潭國家風景區管理處改善自行車道工程，優先移除高風險路樹，以降低用路人風險，但引發地方人士質疑珍貴老樹地景遭毀；鎮公所再次解釋，小葉欖仁明顯不適合做為行道樹，因此依法移除、根絕陳年問題和風險。

集集前鎮長陳紀衡任內的2016年、莫蘭蒂颱風期間曾發生環山路老樹不堪強風吹拂倒塌，砸中葉姓農民致死的憾事，最終以國賠300萬元、隔年移除八張街和文心街等路段100多棵垂榕做結；鎮公所指出，集集火車站旁的民權路自行車道使用已逾30年，歷年雖經多次小範圍維修，但整體車道功能性紊亂且動線不清，加上小葉欖仁路樹浮根已竄至周邊道路及水溝，不僅影響道路安全，亦造成路旁低窪民宅淹水情形，也曾發生民眾騎車跌倒摔傷等情事，最早在108年10月，前鎮民代表謝承宗就曾針對民眾陳情，提案請公所研議解決辦法在案。

▲集集鎮公所於上周進行民權路上的小葉欖仁路樹移除作業。（圖／集集鎮公所提供）

鎮公所說明，小葉欖仁實為源自非洲的外來種，其特性根淺易亂竄且浮根嚴重，破壞公共設施影響民眾通行安全，且木質易脆，碰到颱風易折斷造成安全疑慮，去年海葵颱風曾造成台東縣各鄉鎮路樹倒塌，其中即以小葉欖仁樹受損最大，嚴重影響交通及電力，整體考量下有移除之必要性與公益性。

▲集集鎮公所於上周進行民權路上的小葉欖仁路樹移除作業。（圖／集集鎮公所提供）

該所於109年曾採斷根、道路刨舖及疏伐等方式處理，但經一年半載後，浮根問題又再度復發，且樹木採移植或斷根方式是否還能存活尚有疑慮，定期刨舖路面所需經費也甚鉅；110年1月的鎮代會第21屆第11次臨時會即認為小葉欖仁已不適合做為行道樹，希望鎮公所爭取上級經費、朝汰換行道樹方向進行，避免一再重複發生類似事件。

鎮公所表示，本次移除民權路小葉欖仁案依《南投縣樹木保育自治條例》規定，已於2月間報請南投縣政府同意，移除枝幹及樹葉等皆清運至該所清潔隊「巨大廢樹木及漂流木回收再利用處理廠」去化，並無有價變賣問題，未來將在民權路周邊規劃種植原生種的石斑木、自行車道中間則採補植開花樹種，避免2、30年後再度發生樹木浮根與水溝阻塞的問題，並利用台鐵集集線停駛期間整體規劃火車站周邊環境改善，除本次自行車道改善工程，後續包括火車站東側攤區賣場改建及轉運站計畫也正進行中，未來將以嶄新風貌再次呈現於大眾眼前。

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