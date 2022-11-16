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尪喝爛醉！人妻訴苦遭閨蜜罵「要給自由」　她傻：普通朋友都挺我

▲▼滑手機,分手,追劇,訊息,哭,崩潰,難過,渣男,被甩。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO找閨蜜訴苦，卻從得不到安慰。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻之間偶有爭吵，難免會想要找朋友抱怨，抒發一下情緒。有位網友卻在《匿名公社》表示，自己每次訴苦，閨蜜不但沒有安慰，反而還責怪她，讓原PO相當傻眼，「連普通朋友都會挺我」。

原PO一開頭就說，只要跟先生發生爭吵時，就會想要找閨蜜訴苦，不過閨蜜都不曾安慰，反而還覺得問題都在她身上，有時老公甚至還會主動打給閨蜜抱怨，讓她被閨蜜臭罵，這讓原PO相當憤怒，「我錯在哪裡？」

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原PO接著說道，老公一早就出門，剛剛喝到爛醉才回來，「我唸他幾句，就忍不住打給閨蜜抱怨」，結果反被閨蜜罵「老公不是妳的所有物」，要原PO多給另一半自由，「不然就離婚比較快」，原PO實在受不了，崩潰問道，「我知道老公是個個體，他有他的自由，但我身為老婆關心也錯了嗎？」

原PO納悶，「閨蜜不是應該要安慰我，幫我講話、出氣嗎？」但卻只認為原PO的老公是好男人，是原PO太任性，甚至都勸離不勸合，讓原PO很不是滋味，「連普通朋友都會選擇挺我，就算不幫我講話，也會替我罵幾句」。

貼文一出，網友紛紛回應，「案情不單純」，「這樣也算閨蜜？感覺跟妳老公比較像閨蜜，還勸妳離婚更是荒唐，想要推翻妳登基成正宮」，「閨蜜是男是女？這明顯有問題」，也有另一部分網友認為，「閨蜜才是說真話的那個，說不定真的是妳問題比較多」，「一吵架就打給人訴苦，當妳閨蜜很累欸，趕快離婚就不會吵她了」，「要我是閨蜜我也會叫妳離，最討厭那種狂跟別人抱怨，卻自己不離開的」引發討論。

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