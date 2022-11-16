永和=女神集中地！25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

記者陳雕文／新北報導

九合一選舉再現嬌點！新北永和區堪稱最多美女參選里長的聖地，除了小仙女陳紫渝、模特女神紀詠心，如今在桂林里又有一名笑容甜美的候選人被發掘，她是年僅25歲的盧宣蓉，本身是室內設計師，對於空間設計以及城鄉發展有很多想法，她希望能夠發揮專長照顧里民，拜票時的甜美笑容令人心動。

▲新北市光是永和區就出了3名超美里長候選人，由左至右分別是紀詠心、盧宣蓉、陳紫渝。（組圖／記者陳雕文翻攝）

盧宣蓉表示，大學時專攻室內設計，專注空間規劃與城鄉發展，出社會後進入建築事務所，除了設計平面、立面圖，更多了與業主溝通的機會，工作至今近4年。這些日子除了累積實務經驗，也增強了溝通、彙整資料的能力與抗壓性。

●參選原因

盧宣蓉說，會決定參選里長，是因為看過其他里的里長，認真為民付出也確實為該里帶來改變，「這讓我產生很大的憧憬，加上我工作的事務所以及我的成長地都在桂林里！因此希望能把所學回饋給里民，為大家設法解決問題。」

▲▼盧宣蓉希望得到大家的支持，讓她有機會發揮所長服務里民。（圖／記者陳雕文攝）

盧宣蓉分享，她的首要政見是積極爭取「汙水接管工程」，避免家庭廢水等直接排放到水溝，造成發臭等問題，其實這個政策在永和推行多年，但桂林里連會勘都還沒有，她要積極爭取；再來是跟耕莘醫院合作「成立健康守護站」，讓醫院的護理師可進入社區照顧長輩；最後則是辦理更多公益活動及課程，「拉近里民間的情感」。

●挫折與轉機

盧宣蓉苦笑表示，但一切都沒有想像中順利，可能是因為我年紀尚輕，與里民印象中的「里長伯」形象不同，面對我的問候都不太想搭理，我多次嘗試登門拜訪，也被里民拒於門外，剛開始真的覺得滿挫折的。

盧宣蓉說，但我還是很積極站在巷口跟大家打招呼，增加大家對我的印象，幾個月下來，里民對我的態度也慢慢轉變，從愛理不理到點頭示意，再到願意停留聽我分享政見，甚至有長輩聽完後認同之外，還給予很多的意見反饋，讓我更有動力與衝勁！由衷希望大家給我服務的機會。

▼盧宣蓉積極站路口向大家訴說自己的政見。（圖／盧宣蓉提供）