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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安買「雙眼皮貼」比送他伴手禮還貴　李俊俋：當時留沙發給她

▲▼民進黨嘉義市長候選人李俊俋。（圖／李俊俋競選辦公室提供）

▲民進黨嘉義市長候選人李俊俋。（圖／李俊俋競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案，鏡週刊取得吹哨者提供25個內部檔案，包括連續11個月共13頁薪資內帳、545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等；根據帳目，公積金購買雙眼皮貼319元，比前立委李俊俋辦公室伴手禮的136元還要高。對此，李俊俋說，他忘記高虹安送他什麼禮物，但當時他是留下一張沙發給高虹安。

根據鏡週刊15日報導高虹安國會辦公室密帳，曝光吹哨者提供25個內部檔案，包括連續11個月共13頁薪資內帳、545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等。特別的是，根據帳目顯示，公積金購買雙眼皮貼319元，比給李俊俋辦公室伴手禮的136元還要多。

對此，知名牙醫史書華表示，李俊俋的伴手禮只有136到底是送什麼？洋芋片嗎？到底多摳可以這樣，雙眼皮貼竟然還貴兩倍多，「你如果送雙眼皮貼給李委員還差不多」。

李俊俋則貼出一張沙發照表示，他忘記高虹安送給他的禮物是什麼，當初辦公室要移交的時候，有詢問是否可以遺留沙發給她，當時他欣然同意，「翻箱倒櫃，助理幫我找出這張沙發的照片，是的，就是這個沙發。我不是故意要炫小提琴，是剛好找出這張照片，哈哈」。

史書華則表示，什麼叫做摳，李俊俋留給斐陶斐（指高虹安）一張沙發，然後斐陶斐菁英送人家價值136的伴手禮，而且還是助理出的公積金。

▼高虹安公積金買雙眼皮貼價格比送給前立委李俊俋伴手禮還貴，李俊俋回憶，當時留下沙發給高虹安。（圖／史書華臉書）

▲▼高虹安公積金買雙眼皮貼價格比送給前立委李俊俋伴手禮還貴，李俊俋回憶，當時留下沙發給高虹安。（圖／史書華臉書）

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