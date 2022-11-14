華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線！首度噴漆上色藏暗夜驚喜

▲華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪紀錄片今日正式上線。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航推出全台唯一一架「皮卡丘彩繪機CI」，彩繪紀錄片今日正式上線，本次彩繪使用多達 36 種漆料，歷時 21 天讓機身披上鮮艷活潑的色彩，比彩繪一架 747 廣體客機還要耗時，成就華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，也是華航有史以來彩繪時程最長的一次。

華航表示，「皮卡丘彩繪機CI」由 The Pokémon Company 設計平面圖樣，兼具維修和航機彩繪專業經驗的日本 MRO Japan 提供航機噴漆指引，再由華航專業團隊將平面設計轉為立體呈現，在機身上執行噴漆作業，透過台日雙方通力合作完成彩繪。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」首次採「全機噴漆」的方式執行彩繪，超過 20 位經驗豐富的專業技師輪番上陣。（圖／華航）

華航「皮卡丘彩繪機CI」從備料到實際上色、出廠，遇到重重挑戰。受疫情影響、各地原物料短缺，從國外下訂的 36 種漆料當中，有 2 種客製化特殊色，交期時間拉長，加上所需的除漆劑、標示貼紙等材料供應商都不相同，需要額外費心監督控管時程。

華航表示，雖然備料時程相當緊張，但在團隊緊盯發貨運況、協調廠商調貨、尋求替代商源等全力衝刺下，原本要花半年準備的工作在 3 個多月即完成，圓滿達成任務。

不同以往採用的彩繪貼紙，這是華航第一次使用噴漆進行圖案上色的彩繪機，層層工法細緻，首先進行機身表面透明漆打磨、除漆、清潔，再依底漆、面漆一層層上色；接著將每一隻寶可夢的圖形模板固定好位置，以黑色漆描繪出圖形外框，再依序上色每個圖案，最後噴上透明漆，讓外觀更為明亮。

▲▼「皮卡丘彩繪機CI」是華航第一次使用噴漆進行圖案上色的彩繪機。（圖／華航）

為了讓 11 隻寶可夢都能完整呈現，彩繪時必須確認避開窗戶、天線和重要標示的遮擋，並克服機身弧度限制；且每個顏色噴塗完成後，必須等待 3 至 4 個小時的風乾時間，再以牛皮紙包覆，避免後續作業被其他顏色汙染，相同動作不斷反覆進行，最終完美展現每一隻寶可夢的可愛模樣。

華航表示，最特別的就是機腹的精靈球，原本設計稿的位置略有差異，經現場團隊建議與溝通協調，最後讓精靈球的中心點能配合機腹燈光閃耀，成為暗夜中的小驚喜。兩邊引擎上也有精靈球，翼尖小翼上則有星星，數一數全機共有 39 顆，象徵黎明將至的天空仍有星光閃爍，伴隨旅客一起翱翔天際。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」飛行台北－羽田航線。（圖／華航）