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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民眾對民進黨一肚子怨氣」！　邱淑媞預言：很可能為投票不通報確診

▲▼前國健署長邱淑媞。（圖／國民黨提供）

▲前國健署長邱淑媞。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會今（15）日上午召開 「禁止確診者投票，民進黨對防疫心虛」記者會，前國健署長邱淑媞認為，現在民眾對民進黨一肚子怨氣，很可能為了投票而不通報確診，她預測未來一周，疫情將會非常「平緩」，確診通報數將創下五月以來的新低。

國民黨文傳會副主委暨新竹市議員候選人何志勇以美國為例指出，美國保障選舉權，包括在海外的美軍、文官甚至公民都可以申請通訊或郵寄投票，因此即便在疫情期間，投票率還創下逾一世紀以來新高。何志勇認為，即便國人對於「通訊投票」尚有疑慮，但是對於「移轉投票」，乃至於仿效韓國，為確診者保留特定的投票時段，該時段只有確診者可以投票，都可以兼顧防疫與公民權。

至於中選會以「沒有法源」而不為確診者思考其他配套措施，何志勇痛斥，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，已經賦予指揮中心指揮官凌駕於法律的行政裁量權。過去指揮中心禁止高中以下師生出國，限制國人返台，又那來的「法源」？不就是指揮官一句話！現在民進黨推諉於「法源」，顯然是蓄意剝奪確診者投票權。

邱淑媞解釋，如果著眼於防疫，重點應該放在投票者的感染狀態，而不是確診狀態。 「確診」是行政身份，這個身份本身並不會影響傳染力，傳染力是取決於「是不是感染者」。感染者不是因為有去檢驗並誠實通報確診，才有傳染力，也不會因為不檢驗不通報就沒有傳染力；相反的，民眾願意通報，反而會因而更加小心，也降低傳播，這應該鼓勵，而不該懲罰。

邱淑媞說如果政府真的擔心傳染而且要有所限制，那就應該全面檢驗、陰性才能投票，這才能落實阻絕傳播而且符合公平原則，不能專挑守法民眾的麻煩。然而現在的政策是，到處都不必檢驗、到處都可以群聚，連進餐廳脫口罩都不必檢驗，而投票所是有戴口罩的地方，相對安全得多，當然更沒有需要。臺灣已經「被」與病毒共存半年多，政府要求大家自主應變、正常生活，怎麼到了投票日，政府就忽然不正常？ 不論在哪裡，民眾於室內場所被傳染的風險，取決於有沒有戴口罩與停留時間的長短。 因此，投票的感染風險，並不會高於打疫苗。只要大家(包括確診者)都戴口罩，已經有很好防護，如果擔心，頂多在投票場所對確診者進行通風分流，也就可以了。

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