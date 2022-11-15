最新網路數據：陳時中單周聲量近50萬　狠甩蔣萬安黃珊珊

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數11天，臉書粉絲專頁「今天有數嗎」公布民調封關前最新網路數據調查指出，民進黨候選人陳時中上周單周聲量將近50萬，是過去的兩倍以上，遠超國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊，也許這正是蔣萬安選擇在選前三周辭去立委身份，欲向支持者喊話、拉抬低迷氣勢的原因之一。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

該粉專表示，透過搜尋引擎QSearch撈取10月初至今（10月3日至11月13日）的社群數據，網路數據顯示，陳時中已經連續好幾周的單周聲量都遠超過蔣、黃兩人，甚至長期都是蔣萬安的2倍，黃珊珊的3至4倍，此外，上周（11月7日至11月13日）的聲量上，更可看見陳時中單周聲量飆到將近50萬，是過去的兩倍以上，讓對手完全看不到車尾燈，雙北凱達格蘭大道造勢後，陳的聲量仍在上升中，氣勢上也狠甩對手。

該粉專表示，從總體數字來看，陳時中在這段時間的社群聲量總和為158萬6931，甚至超過蔣萬安86萬910與黃珊珊45萬631的總和，在選前倒數時刻，各候選人凝聚支持者氣勢的程度，可透過各自的官方頻道數據觀察，陳時中以將近25 萬的24萬5051，遠勝蔣萬安的10萬5863與黃珊珊的14萬660，且陳也幾乎是另外兩人的總和。

此外，該粉專特別指出，蔣萬安在官方頻道的氣勢反倒落後黃珊珊，也許這正是蔣萬安選擇在選前三周辭去立委身份，欲向支持者喊話，並拉抬低迷氣勢的原因之一。

該粉專另發文分析，藍綠兩黨均在上周末舉辦大型造勢活動，包括民進黨11月12日舉行雙北凱道造勢晚會，國民黨則在板橋舉行六都市長候選人聯合造勢，網路數據顯示，在11月12日至11月13日兩天，以六都市長候選人、政黨、黨主席為關鍵字搜尋，可看見綠營的社群聲量以45萬2273贏過藍營的33萬7105，差距超過10萬，民眾黨聲量僅4萬8962。

進一步觀察藍綠雙北市長候選人網路聲量，該粉專表示，民進黨的陳時中和新北市長候選人林佳龍聲量共有18萬4642，國民黨的蔣萬安與新北市長侯友宜總和則僅有10萬4689，綠營的聲量幾乎是藍營的兩倍，以周末藍綠兩場造勢的反應來說，陳時中與林佳龍的支持者較為踴躍，兩人官方頻道的聲量總和為2萬3794，蔣萬安與侯友宜兩人獲得1萬1554，聲量差距高達兩倍。

本次網路意見調查方法為，透過搜尋引擎QSearch撈取全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，透過「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚乘以0.1」計算影響力分數，調查時間範圍為10月3日至11月13日，搜尋關鍵字包括「陳時中、蔣萬安、黃珊珊」，「六都候選人、政黨、黨主席」，「陳時中、林佳龍」以及「蔣萬安、侯友宜」。

▼網路最新大數據調查。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎，下圖同）