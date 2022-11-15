美國女兒變高雄人！車禍重傷奪走一切　媽哽咽飛來台

記者陳俊宏／綜合報導

「那場車禍奪走我的一切…」居住在台灣高雄的美國女孩Courtney，因發生車禍重傷，讓心急如焚的媽媽趕來台灣照顧。她表示，醫療費用一共新台幣19.2萬元，但因有健保，最後費用是8.8萬元，真的是太感謝。

▼Courtney車禍摔斷左腿和左肩骨折。 （圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Courtney接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國佛羅里達州，曾有朋友邀請她來高雄玩8天，結果那8天變成8年，「我現在是高雄人，高雄生活步調非常放鬆，很享受這裡的便利和溫暖天氣，高雄人讓我想到家鄉。」

Courtney說，她很喜歡爬山、瑜珈、潛水，但那場車禍奪走一切；有天早上，她騎車去上班發生車禍，送醫急救發現摔斷左腿和左肩骨折，隔天立刻動手術，當時只剩下右手可用，需要有人照顧，「我心碎的媽媽馬上趕來台灣照顧我」。

▲▼Courtney發生嚴重車禍，讓媽媽趕來台灣照顧。 （圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Courtney媽媽回憶，那天是個星期天，她和朋友出去，一回家就收到女兒簡訊，女兒說「哈囉，媽，我出了意外，我現在在醫院」；雖然女兒後來找了一名照護者，但畢竟不是家人，「這就是為何我盡快趕來，她是我唯一的孩子、唯一寶貝。」

Courtney表示，當時經歷極其痛苦的復健，醫護說不確定何時能像以前那樣走路，「真的是我人生最黑暗時刻」，但醫療團隊很專業，手術也成功，相信未來可百分百康復；而這次醫療費用一共19.2萬元，因有健保，最後費用是8.8萬元，真的是太感謝。