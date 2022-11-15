　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場6類人容易有拖延症！完美主義、過勞者都上榜　

文／Workworks職場人

職場人們是本身就患有拖延症，還是常在職場上遇到「拖延症」同事呢？雖然部分的拖延症者都能趕在截止日期前完成業務，不過這樣的習慣也會默默影響到他人喔！這回編輯就要和大家分享《懂了以後更輕鬆的心理學》裡所提出的「6大拖延症患者類型+改善方法」，趕快來看看吧～

拖延症患者

1.完美主義者

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拖延症患者類型。（示意圖／Unsplash，下同）

完美主義者竟然也是拖延症患者？（驚）。作者提及了完美主義者如果覺得自己做不到最好，就不會著手進行，與其面對失敗，不如選擇不要開始。就是因為凡事都要求要盡善盡美、想把所有事情都做好，才會導致事情沒辦法如期完成喔！

2.夢想家

夢想家的特徵為盲目相信「船到橋頭自然直」，不會提前擬定計畫。這類型是不是就像我們印象中愛拖延的人呢？雖說夢想家屬於樂觀主義者，不過，也可以從他們的行為判斷出對細節的不用心，總是懷抱著遠大的夢想，卻因實際困難而一拖再拖，最後反而什麼事都做不成呢。

3.杞人憂天者

總是夾雜著不安、憂慮的杞人憂天者，會不斷擔心「如果發生某某狀況，該怎麼辦？」導致無法在工作上集中精神，也是因為花費了太多的時間在擔憂，所以才沒辦法讓事情好好進行下去。若是遇到這類型的人，感覺需要在旁幫他加油打氣才行。

4.享受臨陣磨槍的刺激感者

職場人們有遇過這個類型的人嗎？和杞人憂天者相反，享受臨陣磨槍的刺激感者喜歡迫在眉睫的急切感，且認為壓迫感越大，自己就越能表現出色。儘管可以提前完成工作，卻總是拖到最後一刻。原來這類型的拖延症者是抱持著這樣子的心情！

5.叛逆者

討厭被控制的叛逆者，常抱持著「為什麼我非做不可」的心態過生活。當面對不全是自己份內的工作時，就會公然反抗！嘴上說會負責，但會把業務拖到最後一刻，以此進行被動式的反抗。

6.過勞者

過勞者因為不擅長拒絕、難決定事情的優先順序，以致於承擔了很多的工作，這成為了拖延的主因。尤其是無法拒絕他人，不僅讓自己忙得暈頭轉向，還可能會經常忘東忘西喔！

解決方法

職場人們可以試著將一天按照時段區分，把 自己做的事情都記錄下來，只要觀察自己在某個時段是如何度過的，就可以發現自己拖延的模式，也可藉此改善拖延。就像是減重時的「減重日記」，吃了多少食物、投入多少時間運動，了解自己的習慣才能選擇正確的方向持續下去。

另外，也建議職場人們改掉一些「口頭禪」，例如把「這件事情很重要」改成「先做一項試試看吧！」、「一定要把事情做完」改成「要不要現在就開始？」等，蘊含著「主動選擇」和「積極肯定」的態度，也能讓自己燃起做事的動機喔！

《懂了以後更輕鬆的心理學》裡精選了15個引起讀者們共感的主題，且提供有效的解決方法，讓你更了解自己的心理狀態，從探索自我開始，培養出心理的自癒力！ 

source：博客來

【延伸閱讀】

社畜小白必學！在公司訓練「觀察力」的5個方法，從電子郵件的簽名欄，看出對方的自尊心高低？

5大職場「討人厭同事」類型解析+應對法！「受害者型」最愛情勒裝無辜、「鬆散型」無視各種截止日

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳　《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手

4成民眾對「特殊需求孩童」有歧視！近5成兒少在校不想同組

施工難度高！流標7次　國1號五股增北向匝道今決標「拚116年完工」

好市多神物特價「阿姨打5通電話團購」　店員忽1舉動！妹子也買了

ETtoday獲卓越新聞獎！　《我在案發現場》聲入法庭獲評審肯定

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳　《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手

4成民眾對「特殊需求孩童」有歧視！近5成兒少在校不想同組

施工難度高！流標7次　國1號五股增北向匝道今決標「拚116年完工」

好市多神物特價「阿姨打5通電話團購」　店員忽1舉動！妹子也買了

ETtoday獲卓越新聞獎！　《我在案發現場》聲入法庭獲評審肯定

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

小籠包1顆貴2元！鼎泰豐宣布11／22起漲價「平均調幅4%」

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

聲優系主播同時交往10人　 真面目曝光男友集體崩潰

生活熱門新聞

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長？」1真相曝光

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

魔獸直播「假韓國瑜亂入」留言被置頂！真相笑翻

更多熱門

相關新聞

勞局職場大小事

勞局職場大小事

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，12日邀請到了甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。

5種說話壞習慣讓大家默默討厭你

5種說話壞習慣讓大家默默討厭你

辦公室必備「6種特色名片底座」

辦公室必備「6種特色名片底座」

勞動部助鋼鐵雷射師職場轉換再續航

勞動部助鋼鐵雷射師職場轉換再續航

停止腦波弱！6招戒掉購物慾

停止腦波弱！6招戒掉購物慾

關鍵字：

Workworks職場人拖延症職場完美主義者

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面