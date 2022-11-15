職場6類人容易有拖延症！完美主義、過勞者都上榜　

文／Workworks職場人

職場人們是本身就患有拖延症，還是常在職場上遇到「拖延症」同事呢？雖然部分的拖延症者都能趕在截止日期前完成業務，不過這樣的習慣也會默默影響到他人喔！這回編輯就要和大家分享《懂了以後更輕鬆的心理學》裡所提出的「6大拖延症患者類型+改善方法」，趕快來看看吧～

拖延症患者

1.完美主義者

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▲拖延症患者類型。（示意圖／Unsplash，下同）



完美主義者竟然也是拖延症患者？（驚）。作者提及了完美主義者如果覺得自己做不到最好，就不會著手進行，與其面對失敗，不如選擇不要開始。就是因為凡事都要求要盡善盡美、想把所有事情都做好，才會導致事情沒辦法如期完成喔！

2.夢想家

夢想家的特徵為盲目相信「船到橋頭自然直」，不會提前擬定計畫。這類型是不是就像我們印象中愛拖延的人呢？雖說夢想家屬於樂觀主義者，不過，也可以從他們的行為判斷出對細節的不用心，總是懷抱著遠大的夢想，卻因實際困難而一拖再拖，最後反而什麼事都做不成呢。

3.杞人憂天者

總是夾雜著不安、憂慮的杞人憂天者，會不斷擔心「如果發生某某狀況，該怎麼辦？」導致無法在工作上集中精神，也是因為花費了太多的時間在擔憂，所以才沒辦法讓事情好好進行下去。若是遇到這類型的人，感覺需要在旁幫他加油打氣才行。

4.享受臨陣磨槍的刺激感者

職場人們有遇過這個類型的人嗎？和杞人憂天者相反，享受臨陣磨槍的刺激感者喜歡迫在眉睫的急切感，且認為壓迫感越大，自己就越能表現出色。儘管可以提前完成工作，卻總是拖到最後一刻。原來這類型的拖延症者是抱持著這樣子的心情！

5.叛逆者

討厭被控制的叛逆者，常抱持著「為什麼我非做不可」的心態過生活。當面對不全是自己份內的工作時，就會公然反抗！嘴上說會負責，但會把業務拖到最後一刻，以此進行被動式的反抗。

6.過勞者

過勞者因為不擅長拒絕、難決定事情的優先順序，以致於承擔了很多的工作，這成為了拖延的主因。尤其是無法拒絕他人，不僅讓自己忙得暈頭轉向，還可能會經常忘東忘西喔！

解決方法

職場人們可以試著將一天按照時段區分，把 自己做的事情都記錄下來，只要觀察自己在某個時段是如何度過的，就可以發現自己拖延的模式，也可藉此改善拖延。就像是減重時的「減重日記」，吃了多少食物、投入多少時間運動，了解自己的習慣才能選擇正確的方向持續下去。

另外，也建議職場人們改掉一些「口頭禪」，例如把「這件事情很重要」改成「先做一項試試看吧！」、「一定要把事情做完」改成「要不要現在就開始？」等，蘊含著「主動選擇」和「積極肯定」的態度，也能讓自己燃起做事的動機喔！

《懂了以後更輕鬆的心理學》裡精選了15個引起讀者們共感的主題，且提供有效的解決方法，讓你更了解自己的心理狀態，從探索自我開始，培養出心理的自癒力！

source：博客來

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