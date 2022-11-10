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勞動部職務再設計　助鋼鐵雷射師職場轉換再續航

▲使用棧板平台確認板材是否平衡，所以需要頻繁曲膝，常有身體不適情形，透過申請電動油壓升降平台輔助工具，可彈性調整高度，大大改善在職老員工常彎腰或曲膝而導致的腰部及膝蓋傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲使用棧板平台確認板材是否平衡，所以需要頻繁曲膝，常有身體不適情形，透過申請電動油壓升降平台輔助工具，可彈性調整高度，大大改善在職老員工常彎腰或曲膝而導致的腰部及膝蓋傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年近60歲的鋼鐵雷射師傅丁先生，20多年來一路見證公司成為南部業界雷切、水刀雙服務的領先品牌，但歲月不饒人，以往可以輕而易舉彎腰或曲膝並專注完成產品，在邁入高齡的階段後，常有力不從心之嘆，逐漸開始思慮憂心自己體能各方面的下降不能再為公司帶來產能，開始考慮是否到了該申請退休的時候。

經公司申請到勞動部補助的「電動油壓升降平台」操作機具後，他減少每日需彎腰或曲膝的肢體動作，減緩身體負荷，也減輕工作負擔，丁先生說：「自己彷彿回到10年前，相信可再奮鬥10年有餘」。

▲使用棧板平台確認板材是否平衡，所以需要頻繁曲膝，常有身體不適情形，透過申請電動油壓升降平台輔助工具，可彈性調整高度，大大改善在職老員工常彎腰或曲膝而導致的腰部及膝蓋傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁先生成為鋼鐵雷射工匠前，還曾是廣告界最年輕的老闆，在因緣際會下，獲川勤雷射股份有限公司所青睞，進而轉換跑道成為鋼鐵雷射師傅，一待就是24年，而早已晉升為課長的他，不僅繼續在生產線上親力親為，並且細心指導初入的職員。丁先生說：「自從申請勞動部輔助的電動油壓升降平台近8個月以來，在吊掛板材時，可以調整高度，改善了現場因工作頻繁彎腰而導致的腰部及膝蓋傷害，也減少搬運及體力負擔，不僅提升工作效率更減少了職業傷害。非常開心並感謝勞動部的協助。

川勤雷射精工股份有限公司生產管理人員侯雅文表示，目前公司僱用中高齡員工近4成，以前從未想到要為中高齡勞工設計符合他們體能狀況的操作工具，減少身體負荷。幸而接觸到台南就業中心服務人員，發現政府協助中高齡職務再設計的資源，且會請專業諮詢輔導專家到廠訪視，提出對中高齡員工工作動線改善及職業安全等調整建議，幫助中高齡及高齡者排除工作障礙。不僅幫助公司留住更多經驗豐富的技術人才，高齡師傅們也能續留職場，對勞雇雙方助益非常大。這項資源真的是中高齡朋友的福音，為他們感到開心。

▲使用棧板平台確認板材是否平衡，所以需要頻繁曲膝，常有身體不適情形，透過申請電動油壓升降平台輔助工具，可彈性調整高度，大大改善在職老員工常彎腰或曲膝而導致的腰部及膝蓋傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，政府補助的職務再設計服務對象，除針對中高齡者，還包含身心障礙者以及因應貿易自由化產業調整支援方案指定產業所屬事業單位之員工就業，並進行友善職場環境改善，舉凡工作機具、設備、環境、輔具、條件及方法等。而隨著近年來少子化及高齡化社會的趨勢，越來越多的中高齡勞工朋友除了需要協助就業及提升工作技能，更需輔導協助排除他們在職場中的種種障礙，而職務再設計就是一個很好的轉銜措施，為職場高齡化提前佈局，搶得先機！希望企業夥伴們多加運用。

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