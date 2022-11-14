他被戴綠帽！騎單車3天3夜、翻牆1打5追妻　被封「為愛衝鋒戰士」

圖文／鏡週刊

中國山東服裝職業學院近日成為許多網友討論的焦點，因為該間學校一名女學生，已是有夫之婦，還在校內出軌「小王」男同學。丈夫得知被戴綠帽後，一連騎了3天3夜的單車抵達學校，更直接翻牆，以1打5個保全，只為追回出軌妻。

據中國《網易》報導，這對情侶在青島已在今年7月辦理結婚登記，女生婚後選擇回到山東服裝職校就讀，繼續完成學業，而男生則留在青島工作打拚。殊不知女主角，其實在校念書時就有一名男友，後來選擇和青島男結婚，但女主角並沒有和男友分手，婚後仍繼續和男友交往。換句話說，這位女主角是標準的「腳踏兩條船」。

青島男得知自己被戴綠帽的真相後，相當難過，於是一人騎著單車，直接從青島騎到學校的所在地泰安，騎了3天3夜。青島男抵達學校後，又獨自翻越圍牆與欄杆，直接衝進校園，大喊女主角的名字並高呼：「出來給我說清楚！」青島男的舉動，隨即引發校園大批學生注意，大家紛紛圍觀，隨後驚動校園保全出來維護秩序。

只見校方出動5名保全，團團圍住青島男，但青島男似乎也沒在怕，「1個打5個」就是要找回出軌的妻子，不過青島男終究不敵保全們的力氣，乖乖就範。但這名青島男的行為，已經引發眾多網友熱議，甚至封他為「為愛衝鋒戰士」。就有網友說，他看似癡情種子，「可他對愛情對感情的執著，卻值得我們尊敬，任誰看了都會肅然起敬」。另外還有網友說：「換作是我，大概就會帶刀子去了。」、「真男人。」

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