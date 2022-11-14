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烘焙職人冠軍賽張世彬勇奪冠軍　參賽作品12月初上架販售

▲烘焙職人冠軍賽冠軍張世彬的作品。（圖／業者提供）

▲烘焙職人冠軍賽冠軍張世彬的作品。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由德麥食品主辦的「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」成績14日揭曉，台北一之軒的張世彬勇奪冠軍，亞軍和季軍分別由台中多那之的卓宗賢、台南遠東香格里拉的陳佳妤獲得。鄭樺蔚、施絜中、姜蘊祐、陳建宇、何柏達等5位選手則為優選。

邁入第三屆的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」今年更名為「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」，決賽賽制完全比照國際賽事，選手必須在2天共17小時，完成包含創意國王派、萊思克法式傳統可頌與創意丹麥等3個品項。選手可從糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬等3種台灣人熟悉的食材中擇一，做為創意國王派的風味主題，萊思克法式傳統可頌則須按照LESCURE萊思克原廠提供的MOF配方表製作，同樣屬於酥皮麵包的創意丹麥則無口味限制，選手可以充分地自由發揮。

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▲德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽歷時2天17小時比賽，冠軍由張世彬奪得。（圖／業者提供）

▲德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽歷時2天17小時比賽，冠軍由張世彬（右）奪得。（圖／業者提供）

獲得冠軍的張世彬入行22年，現為一之軒烘焙行政主廚暨研發主廚，他的創意風味國王派把金棗與開心果融入國王派中，帶出獨特且少見的清新風味。萊思克傳統法式可頌則是將可頌麵團以隔夜低溫發酵後，再裹入萊思克奶油，經過摺疊延壓的工序，使可頌經烤焙後的奶油風味層次鮮明。創意丹麥名為展翅，是開心果香檸鳳梨風味，麵團以隔夜低溫發酵工法後，再裹入萊思克奶油，摺疊延押、烤焙後層次明顯，把鳳梨與台灣原生種扁實檸檬熬煮後再拌入開心果餡，呈現出酥脆清香、酸甜清爽的雙重口感。

▲「台灣最大可頌」。（圖／業者提供）

▲台灣最大可頌。（圖／業者提供）

「台灣最大可頌」與「最台國王派」是頒獎典禮現場的另一亮點，在去年頒獎典禮中造成話題的最大國王派今年改以極致可頌工藝接棒，由第二屆冠軍康豐柚監製、德麥食品技師協力製作，成品總長40公分、底寬22公分、高達18公分，重量約600克，堪稱全台最大雙色可頌。

德麥食品串連國內32家（詳細名單如下）愛用法國萊思克AOP發酵奶油的烘焙業者同步推出可頌、國王派、義大利水果麵包等應景產品，由北到南串連起香醇濃郁的萊思克美味地圖，部分店家亦攜帶產品至會場展出，提前卡位烘焙聖誕商機。本屆冠軍賽8強選手的參賽作品亦將於12月初商品化上架。

萊思克美食地圖
台北店家：
一之軒IJYSHENG 、台北文華東方酒店文華餅房、優仕紳烘焙館、台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊、午冬5.TUNG、CHICHI Artisan Boulanger、承繼、99幸福甜、山崴麵包、勞瑞斯股份有限公司、胖琦手作烘培、在室甜點En vie patissires、TELAPA烘焙、Sunriental Café、卡啡那CAFFAINA、臣服甜點工作室、維也納專業烘焙坊、彼得潘、Hóld PAN手作烘焙

桃竹店家：
胖菓子pan.guozi、安德尼斯烘焙坊 Boulangerie anthonys、拉凡德手作烘培坊

中嘉店家：
法樂法式薄餅屋千層工作室、那個甜點工作室、酵容滿麵烘焙食研室、藍鯨手作、河馬先生甜點

台南高雄屏東店家：
台南遠東香格里拉品香坊、wow的店、巴尼甜點⼯作室BARNEY PATISSERI、穀藝烘焙坊、明明有蔚工作室

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