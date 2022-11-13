父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

▲桃園一對父女長期以來關係不是很好，常常告來告去。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名林姓女子控告父親性騷擾，稱被父親說「毛不會再長了」、「沒關係，只要漂亮就好啦」，並且還摸她頭髮，法院認為林父不構成性騷，日前一審判決林女敗訴，父親反控女兒誣告，認為受有精神上之痛苦，求償30萬元。桃園地方法院認為，無證據顯示為誣告，不構成侵權行為，判林父敗訴。

根據判決書內容，林女稱2019年5月至7月間，被父親說「毛不會再長了」、「沒關係，只要漂亮就好啦」、「妳毛好長喔！背部的毛還會分岔真恐怖」，同年10月還被父親摸頭髮性騷擾。

法官認為父親雖對林女的體毛表示意見，難以認定與性或性別有關，而未經林女同意就碰觸她頭髮，也不構成性騷擾。

父親也控告林女，從2015年起多次控告他公然侮辱、性騷擾或妨害性自主罪名，但都是不起訴或是申訴不成立，林女多次涉嫌誣告，造成他身心俱疲，長期失眠，受有精神上之痛苦，請求賠償精神慰撫金30萬元。

此案審理時，林女沒出庭也沒提出書狀答辯，法院認為，父親主張林女是故意虛構事實提出訴訟，但父親沒辦法證明林女是虛構不實資料誣告他，認為賠償精神慰撫金30萬元部分沒有理由，應予駁回。可上訴。

另外，林女曾向桃園市性騷擾防治委員會申訴父親上廁所時，手握生殖器朝她方向看、用意淫的眼光看她、注視她穿著短褲時外露之腿部等行為，因無其他證據佐證確實發生，而衡酌雙方平日父女關係不良，因此桃園市政府最終以申訴不成立結案。