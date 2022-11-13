　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園一對父女長期以來關係不是很好，常常告來告去。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名林姓女子控告父親性騷擾，稱被父親說「毛不會再長了」、「沒關係，只要漂亮就好啦」，並且還摸她頭髮，法院認為林父不構成性騷，日前一審判決林女敗訴，父親反控女兒誣告，認為受有精神上之痛苦，求償30萬元。桃園地方法院認為，無證據顯示為誣告，不構成侵權行為，判林父敗訴。

根據判決書內容，林女稱2019年5月至7月間，被父親說「毛不會再長了」、「沒關係，只要漂亮就好啦」、「妳毛好長喔！背部的毛還會分岔真恐怖」，同年10月還被父親摸頭髮性騷擾。

法官認為父親雖對林女的體毛表示意見，難以認定與性或性別有關，而未經林女同意就碰觸她頭髮，也不構成性騷擾。

父親也控告林女，從2015年起多次控告他公然侮辱、性騷擾或妨害性自主罪名，但都是不起訴或是申訴不成立，林女多次涉嫌誣告，造成他身心俱疲，長期失眠，受有精神上之痛苦，請求賠償精神慰撫金30萬元。

此案審理時，林女沒出庭也沒提出書狀答辯，法院認為，父親主張林女是故意虛構事實提出訴訟，但父親沒辦法證明林女是虛構不實資料誣告他，認為賠償精神慰撫金30萬元部分沒有理由，應予駁回。可上訴。

另外，林女曾向桃園市性騷擾防治委員會申訴父親上廁所時，手握生殖器朝她方向看、用意淫的眼光看她、注視她穿著短褲時外露之腿部等行為，因無其他證據佐證確實發生，而衡酌雙方平日父女關係不良，因此桃園市政府最終以申訴不成立結案。

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
陳時中民調為何後來居上？　他曝關鍵變化
西濱火燒車3死！小媽媽24天痛失5至親　肇事駕駛下場曝
83歲陳淑芳「心臟停14秒」首次用健保卡！　曝身後事已安排好
每票1萬5！　台南候選人現金買票遭聲押禁見
快訊／美民主黨成功保住參議院！　拿下50席成為相對多數
航展美軍機「空中相撞爆炸」影片曝！　恐6人罹難
LIVE／「最美里長候選人」陳紫渝來了！　今辦茶會湧人潮
館長直播宣布要選總統！　最大政見曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／田中馬拉松「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

西濱火燒車3死！苗栗小媽媽24天痛失5至親　肇事預拌車駕駛下場曝

360萬Land Rover自撞側翻！路燈連根斷　20歲駕駛拒送醫

疑遭貨輪撞上翻覆！基隆嶼漁船7人爬船身保命　海巡急救援

每票1萬5！台南市議員候選人現金買票遭聲押禁見

父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

騎車自摔睡路邊！醉男睜眼見警察...拿安全帽狂K下場曝

桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

快訊／田中馬拉松「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

西濱火燒車3死！苗栗小媽媽24天痛失5至親　肇事預拌車駕駛下場曝

360萬Land Rover自撞側翻！路燈連根斷　20歲駕駛拒送醫

疑遭貨輪撞上翻覆！基隆嶼漁船7人爬船身保命　海巡急救援

每票1萬5！台南市議員候選人現金買票遭聲押禁見

父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

騎車自摔睡路邊！醉男睜眼見警察...拿安全帽狂K下場曝

桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

快訊／田中馬拉松「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

校園兒童遊戲場改善計畫　新北188校全數提前檢驗合格

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

裴勇俊出道28年驚爆退休！官網全消失「50歲現況曝光」　曾賺百億身家

我的娃沒了！重慶孕婦「下體出血」卻被阻攔就醫　4小時後流產

TOYOTA「大改款Prius」車頭曝光了！日媒曬預想圖超有皇冠魂

美媒爆料籃網總管說謊　蔡崇信看了紀錄片氣得想開除厄文

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

研究：男生曬太陽「食慾性慾大增」！還附帶3好處一次看

被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

社會熱門新聞

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

男陳屍興南夜市窄巷　兩周才被發現

每票1萬5！台南市議員候選人涉賄遭聲押

基隆男未走斑馬線遭撞死！駕駛獲判無罪

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

詐選舉賭金　319槍擊案大翻盤！組頭全跑路

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

破北部最大販毒集團！　竹聯明仁會大哥指揮產銷

男友私藏性侵片！她驚見「女主是親媽」崩潰

「發財看這次」！詐騙選舉賭金手法曝

即／新北大樓巨大磁磚從天降　民眾險遭砸抱頭驚逃

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

更多熱門

相關新聞

小三不認有滾床！人夫說出「胸前特徵」打臉

小三不認有滾床！人夫說出「胸前特徵」打臉

桃園一名人夫上按摩店認識小三，2人交往後經常到摩鐵幽會，卻被妻子抓包，一怒告上法院。全案審理時，小三雖承認和人夫上摩鐵，卻否認有發生關係，但人夫對小三胸部上的傷疤指證歷歷，法官據此認為2人至少發生2、3次性行為，已侵害妻子配偶權，判2人應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

魔獸正式加盟雲豹怒吼「園力豹發」

魔獸正式加盟雲豹怒吼「園力豹發」

鄭運鵬、陳時中中壢掃街大受歡迎

鄭運鵬、陳時中中壢掃街大受歡迎

桃園交通建設起飛　鄭運鵬：延續和中央優良互動模式

桃園交通建設起飛　鄭運鵬：延續和中央優良互動模式

老董搶代駕方向盤逼上摩鐵　她一招自救逃狼爪

老董搶代駕方向盤逼上摩鐵　她一招自救逃狼爪

關鍵字：

桃園性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

童頭長角！病毒害腦膜穿出腦殼亡

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面