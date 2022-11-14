詐團機房「養小鬼」求業績長紅　泰國古曼童不敵勇警慘遭抄查

▲ 嘉義市警方清樓破獲詐騙機房 。（圖／記者翁伊森翻攝）



日前發生民眾求職、徵才遭拘禁人身自由作為人頭帳戶案件，引發社會譁然也引來警方重視。嘉義市政府警察局局長王文澤日前特別要求各分局針對轄區的旅館民宿、日租套房及出租之公寓大樓等場所，全面實施清查，防止類似案件發生，意外查獲詐騙集團機房。

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所警員李悅齊雖到任後湖派出所僅半年餘，但平日用心經營勤區，積極走訪勤區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等，建立「友善通報網」，與勤區居民互動良好。近日執行上述清查專案，訪查過程中得知轄內某處出租民宅常有多名年輕人進出。

▲嘉義市警方清樓破獲詐騙集團供奉小鬼 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李警特別留意該處出租民宅並前往查訪，查訪時屋內人員神色異常，察覺可能有不法情事，經會同偵查隊人員到場查處偵辦，於屋內查扣多部電腦主機、手機、銀行金融卡、教戰對話紀錄及毒品大麻(毛重約0.34公克)等證物，現場更發現犯嫌疑似在屋內養小鬼，供奉泰國古曼童並擺上養樂多，以祈求詐騙犯行之順遂，但是多行不義必自斃，得不到鬼神的庇佑，最後還是栽在嘉義市警方手裡！

該案經警方科技偵查人員針對犯嫌電腦及持用手機進行數位鑑識，發現犯嫌疑似涉嫌經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達新臺幣33萬1,000元，全案將犯嫌以違反詐欺、毒品等罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，後續將加強清查其他被害人並據以擴大偵辦。

嘉義市政府警察局第二分局分局長程純濱表示：民眾求職務必注意徵才公司資訊，如只留手機號碼甚至只有LINE，且強調工作輕鬆待遇高，都是求職陷阱，並應注意勿加入不明之投資群組，受他人慫恿投資高獲利商品，以避免遭受詐騙導致血本無歸。本分局將持續針對可能潛藏犯罪處所，逐一過濾清查，並加強警民合作建立友善通報網，以降低犯罪發生，有效淨化社區治安。