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騎車自摔睡路邊！醉男睜眼見警察...拿安全帽狂K下場曝

▲▼喝醉,夜店,酒店,酒,醉,倒,男。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲南投醉漢睡倒路邊，睜開眼睛看到是警察，竟然因心虛而襲警。（示意圖，非當事人／記者鄒鎮宇攝）

記者郭玗潔／南投報導

南投一洪姓男子喝完保力達後騎機車上路，結果途中自摔倒在路邊，躺在草地上呼呼大睡，警方獲報前來，洪男睜眼一看到警察，因怕被酒測，竟直接拿頭上的安全帽揮打警員，被警員制伏並依法送辦。南投地院審理，依犯妨害公務執行罪，處6月徒刑，可易科罰18萬元，全案還可上訴。

判決指出，洪男於今年5月8日上午某時，喝完「保力達」後騎機車上路，途中因機車失控，洪男連車一起摔倒路邊，路過民眾見洪男倒臥在草地上，連忙報警。

警員獲報後到場處理，見洪男頭戴安全帽，睡倒在草地上，明顯有酒駕嫌疑，就喚醒洪男，並幫忙叫救護車到場，想不到洪男睜開眼睛就看到警察，馬上聯想到又要被酒測，因心虛竟直接拿頭上的安全帽揮打警員，造成警員左手挫傷，洪男隨即被警員制伏並依法送辦。

法官認為，洪男有公共危險前科，又因飲用保力達後駕車自摔，為逃避追查，竟漠視國家公權力，以持安全帽揮打及拉扯執法的警員，破壞國家法紀執行之尊嚴，審酌他犯後坦承犯行，依犯妨害公務執行罪，處6月徒刑，可易科罰18萬元，全案還可上訴。

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