跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

▲「國民姑丈」羅時豐化身關懷大使，出發遠傳門市出任務！（圖／翻攝自影片，下同）



生活中心／綜合報導

有感服務，才是王道！「遠傳電信」以將心比心的服務精神深植人心，許多令人感動的暖心故事，持續在各門市上演，此次竟然還與「國民姑丈」有關！資深藝人羅時豐近年攜手姪子張敏慎，創建YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》，從金曲歌王搖身一變成為人氣網紅，如今斜槓再加一，化身「關懷大使」前進「遠傳電信」門市出任務！

促使此次任務的最大關鍵，得從張敏慎自己的故事開始說起。由於張敏慎和弟弟的「遠傳電信」門號皆為父親申辦，父親因心肌梗塞驟逝，走得太突然，兄弟倆想將門號作為與父親的連結和紀念，沒想到店員竟替他們完成心願，讓張敏慎弟弟的門號成功復話。為了向「遠傳電信」以客為尊的服務致上最高敬意，身為《羅時豐D.L 不務正YA》製作人的張敏慎，透過頻道突擊多家遠傳門市，替第一線服務人員打氣外，也盼能將這份感動散播出去。

▲新店北新一店門市服務人員家玉處理用戶疑難雜症超有一套。



《羅時豐D.L 不務正YA》團隊，第一站來到新北新店的北新一店門市拜訪服務人員家玉。別看家玉謙遜害羞，處理用戶的疑難雜症可是相當有一套！用LINE即時回覆用戶問題，對於不善使用3C產品的長輩，更是不厭其煩的耐心解說，將「遠傳電信」和藹貼心、將心比心的服務理念發揮到淋漓盡致，羅時豐代表「遠傳電信」，親手送上「渡假飯店三天兩夜」度假券，讓家玉可以來場輕旅行放鬆紓壓。

▲新北五股誠泰店服務人員馨方以LINE@連結客戶關係，累積400多位忠實用戶。



新北五股誠泰店的門市擔當馨方，LINE@已累積400多位用戶，高人氣可見一斑，每月固定發布班表及門市資訊，就怕用戶上門找不到她。馨方分享之前疫情嚴峻，有位用戶要帶孩子做PCR，卻把手機和鑰匙都鎖在共享機車車廂，所以用孩子在遠傳申辦的兒童手錶來電求援，靈機一動的馨方，協助將共享機車客服專線輸入在兒童手錶內，成功化解問題。深獲用戶信賴的她，獲贈全罩式安全帽作為表揚，增加上下班騎車通勤的保護力。

▲新北板橋府中店的承翰獲得店長高度評價，主動提供額外服務，讓獨居的老先生備感溫暖。



最後一站來到新北板橋府中店，年紀輕輕的承翰到店才兩個月，就獲得店長高度評價：「對每個用戶總是展現同理心，在年輕人中非常難能可貴。」

第一線的服務工作，讓承翰練就傾聽用戶心聲的好本領，再加碼肯做的行動力，承翰舉例，在疫情高峰期，公司請門市先暫緩「手機SPA」這項客戶服務，因此導致一位老先生不快、服務滿意度只給了5顆星，由於老先生是門市常客，承翰在與他聊天的過程中得知老先生獨自居住，因此格外理解老先生的心情，便主動額外提供「手機SPA」服務，貼心的舉動成功讓老先生的5顆星評價成功變成滿分10顆星，也讓承翰獲得滿滿成就感。「遠傳電信」並送上崁入承翰媽媽照片的項鍊，讓承翰出去旅遊時配戴，藉此完成母親生前想去環遊世界的夢想。

《羅時豐D.L 不務正YA》關懷大使團任務圓滿成功！羅時豐難得有機會，與第一線服務人員進距離接觸，過程中聽著暖心故事，讓羅時豐深受感動也深表欽佩，更讚嘆：「遠傳電信不愧是國內唯一蟬聯11屆電信通路金獎，還是獲得16次SGS認證的電信業者！」藉由服務用戶送愛傳遞溫度，「讓愛遠傳」當之無愧。

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