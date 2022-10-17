百萬網紅好感爆棚！大推「遠傳門市用心服務」　始終如一、連11年獲獎

▲百萬YouTuber劉沛Pierre來到遠傳電信門市體驗「將心比心」的服務精神。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

現代人每天的生活離不開手機跟行動網路，無論走到哪裡，都隨時需要上網、通話，也因為對手機依賴程度高，與電信業者接觸相對頻繁，「服務品質」也成為各家電信業者擄獲消費者的關鍵，遠傳電信連續11年榮獲「工商時報服務業大評鑑」電信通路金獎，是唯一霸榜11年的電信業者，超狂紀錄也創下全台首例，除此之外，遠傳電信還獲得16次SGS認證；死忠顧客一大票，讓所有用戶願意將合約「一續再續」的關鍵到底是什麼？現在就跟著百萬YouTuber劉沛Pierre一起到門市一探究竟！

劉沛與小朋友擔任一日店長 體驗門市服務精神、發掘感人故事

▲▼劉沛跟小朋友們一起擔任一日店長。

劉沛來到遠傳電信門市準備挑戰今天的秘密任務，考核員若喬揭曉今天的任務，就是要新手爸爸劉沛與小朋友們一起擔任一日店長，實際體驗遠傳電信門市的服務內容，任務完成後，一日店長們將會獲頒結業證書。在任務開始之前，若喬就表示對劉沛很有信心，同時也透露完美達成任務的關鍵－「遠傳門市服務將心比心，為客戶用心」，在繳費、申辦門號、續約⋯⋯等看似單純的工作內容中，秉持著「將心比心」的精神，不僅解決了許多消費者的疑難雜症，也衍伸出更多令人感動的故事。

若喬分享自己遇過的暖心小故事，曾遇過一位年邁的伯伯因為手機壞掉進到門市，原本想替伯伯申辦優惠的長青方案，但細心的若喬馬上想到，很多長者的門號是登記小孩名下，若直接替伯伯申辦門號或許會讓家人誤會是詐騙行為，因此若喬事先打電話知會伯伯的家人，也因為仔細說明而讓伯伯家人消除疑慮，最後不僅獲得家人信任，也成功幫助伯伯更換了新手機，還加碼教學使用，售後服務做好做滿。

▲聽完店員們分享在門市遇到的暖心故事，劉沛忍不住驚呼遠傳服務超貼心。

貼心的舉動讓劉沛超佩服：「太感人了吧，可以這樣用心服務，真的已經是將心比心、把客人伯伯的事當自己的事，我真的希望我也能做到這麼棒的服務！」若喬也鼓勵信心十足的劉沛，同時也是新手爸爸身分，最適合與小小店長們一同進行客戶服務！大家換好制服集合後，除了例行的防疫規範－營業前消毒、量體溫之餘，也由店長帶領劉沛和小小店長們一起宣讀基本服務宣言，架勢十足的劉沛與超萌的小小店長，看起來還真是有模有樣呢。

遠傳門市用心服務「你的事就是我的事」 替父找回失蹤愛女喜重逢

結訓後劉沛興奮表示自己的服務很用心，應該可以繼續幫遠傳連霸，遠傳門市店員文婷也認可劉沛的服務，並加碼分享了一個令劉沛驚呼不已的故事。「有一位女性客人來到門市，詢問門號的續約優惠，但尚未查詢到資料就離開，我打電話過去發現是一位男性接聽，才知道原來前來門市詢問的是他失蹤一個多月的女兒，我們協助他們找回女兒、全家團圓。女兒說因離家太久，所以不敢聯絡家裡，若沒有此次機緣也不知道要如何返家。」

▲這次經驗讓劉沛體會到遠傳電信門市的工作不只是辦門號、繳電話費這麼簡單，而是貼心服務帶來的成就感。

聽完這個故事，劉沛瞪大眼睛：「OMG！我本來以為門市工作只是單純的辦個門號、繳繳電話費，沒想到居然有這麼多令人感動的故事，果然用心服務，可以帶給自己很大的成就感。好棒喔！」

也就是這樣的服務細節和精神，讓消費者到遠傳門市都能感受到暖心的氛圍，有任何疑問也都能在遠傳獲得解答，用心的服務始終如一，正是遠傳能連續11年獲「工商時報服務業大評鑑」電信通路金獎的重要原因，這次經驗也讓劉沛與小小店長們成為遠傳的神隊友、成就感十足。

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