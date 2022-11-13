「5+n」明上路！單周病例跌破15萬例　戶外口罩鬆綁1條件達標

▲自新冠肺炎爆發以來，外出戴口罩已成常態。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情趨緩，確診者隔離將從14日起改為「5+n」，民眾完成應隔離天數後，不管快篩陽性或者陰性都可以解隔。指揮中心發言人莊人祥今（13）日表示，本周病例數累計14萬5613例，不僅比上周下降25.7%，也達到口罩鬆綁3條件之一，指揮中心會再觀察一、兩周，最快本月就可開放戶外免戴口罩。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增18,571例本土病例，較昨天減少601例、約3.1%；與上周同期相比減少5738例，減少23.6%。今年截至11/12 本土病例共796萬4144例，今年迄今中重症個案總共35391名，其中12707名死亡，青壯年無症狀佔99.55%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥傍晚受訪時表示，本周累計病例為14萬5613例，相較於上周17萬4519例下降25.7%，這也是本土疫情第五周下降，且降幅未有趨緩現象，「預估明日本土個案數還會以10%幅度下降。」

國內疫情穩定下降，指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史，確診者隔離天數也將於明起縮短為「5+n」，民眾完成5天隔離後，就可正常上班，但應避免進入無法保持社交距離的場所，也禁止聚餐、聚會或參加群聚活動。

隨著疫情趨緩，各界紛紛關心口罩鬆綁措施。王必勝日前提到，口罩禁令會分階段鬆綁，第一階段估計11月會上路，初步規劃為取消室外戴口罩，主要觀察指標有3項，首先是確診個案是否低於這波疫情的上升起點，亦即單周15萬例以下；其次為整體醫療量能盤整，最後是冬季呼吸道傳染病監測狀況。

本周累計病例數已低於15萬例，被問及下周戶外口罩是否有望鬆綁？莊人祥表示，「還需觀察1~2周」，會根據這些標準訂定實施日期、滾動檢討，有確定日期會報告。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！