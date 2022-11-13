「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

▲郭台銘、高虹安。（圖／記者屠惠剛攝、ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日風波不斷，鴻海集團創辦人郭台銘13日在臉書給出兩大回應力挺，強調新竹需要有一位「理解科技趨勢的人來帶」。對此，高虹安也在該則貼文下方留言致謝，表示自己在巨人的肩膀上能看得更遠，「我覺得我人生中最幸運的事情就是能在郭董事長旁邊學習。」

針對郭台銘發文力挺，高虹安表示，她人生中最幸運的事情就是能在郭董事長旁邊學習，在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數十年的願景，0-6歲國家養可以從新竹開始實現。

高虹安指出，有人說這是昂貴的政見，但她覺得這是今天不做明天就會後悔的事，「感謝郭董一直以來的教導，未來我會全力以赴，改變新竹。」

▲高虹安留言感謝郭台銘相挺。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘稍早在臉書回應近期外界對高虹安的質疑，還有他個人的態度：

第一，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

第二，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業。而新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣。

郭台銘強調，他認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來，「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」

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