2地雨還沒停！陽光這天全台露臉　又有熱帶擾動發展「對台影響曝」

▲明後天東北部仍有降雨，周五過後各地皆有陽光，下周將迎另一波東北季風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，但仍有水氣，明、後天(11/8~11/9)大台北、東北部有局部較大雨勢；周四(11/10)後天氣將出現轉變，雨勢減緩，周五到周日轉乾，各地可看到陽光，下一波東北季風將在下周一(11/14)報到，高溫下滑，低溫約20度上下。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天仍為東北風環境，水氣較多，大台北、東半部雲多，有局部短暫雨，特別是基隆北海岸、東北部雨勢持續且明顯，會有局部大雨機率；桃園以南可見到陽光，中南部山區有零星短暫雨。

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類似天氣將在周四(11/10)出現變化，黃恩鴻表示，周四天氣轉變，迎風面雖有降雨，基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，但雨勢和範圍減小，其他地區多雲到晴。

▲一周天氣預報。（圖／中央氣象局）

黃恩鴻說，周五到周日(11/11~11/13)天氣偏乾，各地晴到多雲，基隆北海岸、宜蘭等東北部還有短暫雨，但各地都可以看到太陽。

下周一到下周三(11/14~11/16)東北季風再增強，天氣轉涼，黃恩鴻提醒，下周一過後將有下一波東北季風，但強度沒有很明顯，看起來有雲系和水氣，北台灣高溫將下降，低溫則約20度左右，降雨情況仍待進一步觀察。

黃恩鴻表示，11月中過後中太平洋有熱帶擾動發展，預測將往西移動，由於低壓帶偏南側，預期將影響菲律賓，對台灣短期內沒有影響。

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