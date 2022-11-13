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4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

▲畫面曝光！4歲女童染肺炎鏈球菌，細菌衝出腦殼「頭長角」搶救不治亡。（圖／台中榮總）

▲4歲女童染肺炎鏈球菌，細菌衝出腦殼「頭長角」。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華／台中報導

台中榮總兒童感染科收治一名4歲女童感染肺炎鏈球菌，併發腦膜炎，腦膜細菌衝出腦殼，頭上突起，猶如「長角」，但仍因腦壓過高壓迫腦幹，3個月後不幸過世。醫師呼籲家長，每年11月到隔年4月是流感感染高峰期，肺炎鏈球菌是流感常見的次發性感染疾病，提醒家長盡速帶小孩接種流感、肺炎鏈球菌疫苗。

▲畫面曝光！4歲女童染肺炎鏈球菌，細菌衝出腦殼「頭長角」搶救不治亡。（圖／台中榮總）

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▲台中榮總兒童感染科主任陳伯彥提醒，家長如果發現孩子出現高燒不退，活動力降低、意識不清等症狀，應立即帶孩子就醫。（圖／台中榮總提供）

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥表示，女童因活力差、食慾差且清晨突然頭痛、發燒，還吐個不停，被家長送至急診，急診檢查發現，女童頸部僵硬，被診斷出腦膜炎。值得注意的是，女童雖然有接種公費肺炎鏈球菌疫苗，卻因為感染未涵蓋的血清型菌株，加上本身有裝人工耳，感染更是一發不可收拾。

陳伯彥也提醒，台灣肺炎鏈球菌感染對象以2至5歲孩童為主，家長如果發現孩子出現高燒不退，合併食慾減退、活動力降低、意識不清等症狀，應立即帶孩子就醫。

台中施勝桓小兒科診所院長施勝桓也提醒，每年聖誕節前後是流感感染高峰期，肺炎鏈球菌是流感常見的次發性感染疾病，對老人與幼童殺傷力又最大，面對口罩令即將解封，呼吸道病毒與細菌來勢洶洶，提醒5歲以下孩子家長盡快帶孩子接種流感與肺炎鏈球菌疫苗。

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