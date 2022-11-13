美國小姐可能首次誕生「跨性別佳麗」　引發網友爭議

▲越南裔青年布萊恩·阮（Brian Nguyen）有機會成為首位跨性別「美國小姐」。（圖／翻攝自instagram／brianannguyen）

記者林彥臣／綜合報導

美國新罕布夏州（State of New Hampshire）的一個城市舉辦的選美比賽，由一名19歲的跨性別佳麗獲勝，也是史上首位通過「美國小姐」初賽的跨性別佳麗。但是有些網友對這樣的結果抱持不同的看法，引此引發爭論。

綜合外媒報導，新罕布夏州的大德里區（Greater Derry）舉辦選美比賽，19歲的越南裔青年布萊恩·阮（Brian Nguyen）成為2023大德里小姐（Miss Greater Derry 2023）。

「大德里區小姐」屬於「美國小姐」的城市初賽，也就是說布萊恩有機會代表

新罕布夏州，參與美國小姐的決選。布萊恩也承諾，身為大德里小姐，未來的一年將會致力於服務社區。

對於這樣的結過，有支持者表示，這場勝利令人「難以置信」。還有一位粉絲寫道，「我敬畏你——感謝你的鼓舞」。

但許多人表達了憤怒。一位推特用戶說，「美國小姐將不再是關於女人——男人想要讓我們變得無關緊要」。另一位寫道，「我們確實生活在一個非常奇怪的時代。一個人甚至不必是一個女人就可以成為一個小姐。這有多瘋狂？」

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