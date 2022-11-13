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二戰骨董軍機「空中相撞」　解體爆炸畫面曝！航展悲劇恐6人罹難

▲▼ 達拉斯飛行秀2架戰機空中相撞。（圖／翻攝自推特）

▲ 二架二戰時期戰機在空中相撞。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州達拉斯12日舉行紀念二戰軍人的航空展，出動多架骨董軍機表演飛行秀，未料其中二架竟在空中相撞，雙雙墜毀爆炸，地面頓時竄出巨大火光及濃煙，令親眼目睹的觀眾相當震驚。傷亡目前尚不清楚，但機上6人恐怕無人生還。

綜合BBC、《衛報》報導，為紀念退伍軍人節，「Wings Over Dallas」航空展11至13日在達拉斯行政機場舉行，出動逾40架二戰時期軍機，12日下午的飛行表演中，一架B-17空中保壘轟炸機（B-17 Flying Fortress）和P-63眼鏡蛇王戰鬥機（P-63 Kingcobra）卻在空中相撞，當場爆炸。

當時畫面可見，B-17轟炸機低空飛過機場時，較小的P-63戰機從左後方以高速撞上後頓時解體，殘骸在空中四散，B-17則是從中斷成二截。二架戰機都在墜地前爆炸，接著可見地面炸出橘紅色火球，濃煙直竄天際。

美國聯邦航空總署（FAA）聲明證實，達拉斯航展飛行表演中，這架B-17和一架P-63於12日下午約1時20分相撞墜毀，目前不清楚二架飛機上有多少人員，也不清楚地面上是否有人傷亡。但ABC一名新聞製作人稱，機上6人恐怕全數罹難。

波音公司製造的B-17是一種巨大的四引擎轟炸機，在二戰期間美國對德空戰中發揮重要作用，通常搭載4至5人。貝爾公司的P-63則是蘇聯空軍在二戰期間使用，僅有一個座位。

27歲的蒙托亞（Anthony Montoya）和友人一起觀賞航空展，目睹悲劇後飽受驚嚇，「我完全嚇到且難以置信，周圍所有人都倒抽一口氣，每個人都哭了起來，大家都嚇到了。」

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