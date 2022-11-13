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肥胖可能是「保護盔甲」！心理師揭開：吃喝填滿的不只是肚子

▲▼肥胖,減重,節食,減肥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理師認為，肥胖是「心理狀態的生理結果」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

減肥為什麼總是不成功？諮商心理師蘇琮祺提到，有時候肥胖就像是保護主人的盔甲，可以讓你不用面對真正的問題，盡情沉浸在吃喝裡；但過度追求「瘦」也會讓人忽略自己的感覺，生活中就只剩下數字。

心理師蘇琮祺同時也是一位健康體重管理師，某次他到醫院演講前，還有其他醫療人員抱怨「瘦身怎麼會找心理師來講啊？浪費我的時間！」而他確實沒有瘦身菜單，也不教怎麼運動，認為「肥胖是心理狀態的生理結果」。

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▲大吃,狂吃,減肥,霸王餐,示意圖。（圖／unsplash）

▲心理師提到，「吃喝所填滿及照顧的不光是肚子」。（示意圖／unsplash）

他在諮商室遇過各式各樣的人，包括每餐都要拿食物秤秤重量的小資女，對每日攝取熱量的要求幾近強迫症程度；還有試過168斷食、用過112餐盤、上過各式課程、買過各種瘦身產品，卻對自己感到無比灰心的跨國公司主管。

甚至有已經在學校裡因肥胖被同儕霸凌的國中生，又被爸媽帶到診療室，用惡毒話語再羞辱了一遍；也有瘦瘦胖胖無數次，卻沒有覺察童年創傷經驗，讓自己在不知不覺中把食物當成自我撫慰的專業人員。

而這些臨床實務經驗，開啟了他對食物、體態與心態之間關係的好奇，也發現「吃喝所填滿及照顧的不光是肚子，胖瘦的標準和意義不只是數字」，與其整天照鏡子，更應該花時間好好照顧腦子，「體態取決於你的心態，而肥胖則是一種心理議題的生理結果。」

▲飲食,減肥,瘦身,小鳥胃,習慣,。（圖／pexels）

▲他認為，人們常常急於尋找表面的瘦身「方法」，卻忽略了如何先調整健康的「心態」。（圖／pexels）
 
他寫下《心態致瘦》分享21堂身心減重課，並強調，「這不是一本瘦身書，而是帶你重新認識自己的指南。」書中不學怎麼計算熱量，也不會認識營養，更沒有運動規劃或技巧示範；但從探索肥胖的生理與心理成因，搭配心理學有效的應用與技巧，引導人養成適合自己的習慣，朝健康減重的心態前進。

蘇琮祺說，多年的心理瘦身經驗告訴他，人們常常急於尋找表面的瘦身「方法」，卻忽略了如何先調整健康的「心態」才是關鍵。而各種體態，就像一座座的冰山，如果只是看見肥胖、不斷進食、不想運動的冰山表層，那就很容易陷進瘦身迷思裡而不可自拔。

他也說，瘦身不是一個目的地，而是一趟旅程，雖說書名叫做《心態致瘦》，但不認為「瘦」就是一個美好或幸福的代名詞，反而是希望大家能夠在調整體態的過程中，探索和覺察自己的身心需求，重新學習如何與自己好好相處，不再一味地跟隨社會文化對於體態的膚淺標準，或是不斷地追逐並不存在的完美體態。

另外所謂的「體態」，是由飲食、運動、睡眠三大基礎堆疊而成，他感於民眾總是在追逐各種瘦身奇招、減肥妙方中白費心力，認為建立起對於飲食、運動與睡眠的基本觀念，是很重要的一種基本能力，只要能好好透過「吃對、動夠、睡飽」來照顧自己，真的沒有變胖的道理。

▲▼減肥,減重,肥胖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有時候肥胖就像是保護主人的盔甲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而他也明白，肥胖會面臨很多殘酷的情況，會讓所有人都注意到你，就連自己也隨時緊盯著那層凸出來的腰間肉，但「有時候肥胖就像是保護主人的盔甲，可以讓你不用面對真正的問題，盡情沉浸在吃喝裡。」

相對於胖，「纖瘦」則像是一頂王室皇冠，總是讓人推崇並期待，似乎瘦就是一種成功、自律和意志力的戰利品。不過他也說，對於「瘦」的過度追求，會讓你忽略自己的感覺，生活中就只剩下數字。

他強調，「胖未必有害，瘦也不一定健康，胖瘦只是不同體態，沒有誰好誰壞。」而減肥或瘦身的真正目的，在於避免體脂肪過多所帶來的身心健康危害；與其透過數字來管理或控制，更需要學習如何照顧自己的身心狀態。

▲▼蘇琮祺醫師撰寫《心態致瘦：諮商心理師的21堂身心減重課》。（圖／遠流出版）

▲蘇琮祺醫師撰寫《心態致瘦：諮商心理師的21堂身心減重課》。（圖／遠流出版）

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