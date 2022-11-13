笑翻！選舉布條遮住整面窗　許淑華與健身房教練變「短期室友」

記者楊惠琪／台北報導

一名在台北市信義區經營健身房的教練，日前因店房東要求，希望能在店外掛選舉旗幟，結果健身房整面窗全都被市議員候選人許淑華的競選旗幟擋住，巨幅人像在教室內一覽無遺，該名教練索性拍了與許淑華「朝夕相處」的逗趣影片；許淑華也在臉書粉專分享這支影片，直呼這名教練太可愛，還說自己變成教練的「短期室友」真害羞。

這名經營身心靈課程的健身教練，日前在Instagram分享，因選舉快到了，房東希望能在店外面掛一個旗子，沒想到爽快答應後，結果整個窗戶都被擋住，便拍下與印有候選人肖像的大幅旗幟，朝夕相處的逗趣影片。

該名教練在影片中描述，現在每天有人盯著我，老實講一開始不太習慣，後來開始對她講故事，也慢慢習慣淑華微笑的陪伴，我也陪著她冥想、一起心靈成長，甚至睡覺前也會對著淑華姊說晚安，影片最後竟感謝許淑華，陪伴他身心靈成長，透過影像與文字的鋪成，笑翻網友，也吸引本尊許淑華按讚，並在臉書粉專轉載。

▲▼台北市議員候選人許淑華競選旗幟遮住健身房大面窗景。（圖／翻攝自Instagram／yugenkai）



該名教練強調，他沒有政治立場，拍攝影片是純屬娛樂，只是覺得自己整天要看著許淑華，有點搞笑，才想拍下與她共處的心得。有網友說：「我看到了一個身心靈平衡的人在生活中如何實踐」、「房租應該要便宜一點吧」、「至少是美女」，也有網友說：「肚量好大，在台北市有窗看天空是很珍貴的，您竟然能允許她整扇矇起來了」。

許淑華接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪回應，這兩天陸續有民眾轉寄影片給她看，看了會心一笑，沒想到跟民眾還可以用這麼療癒的方式互動，針對選舉布條遮住窗景，對該名教練感到抱歉，但也謝謝對方，不但沒有厭惡她，還拍逗趣影片記錄，算是對她的另類肯定。

許淑華說，越接近選舉投票階段，口水戰越來越嚴重，不少候選人為了爭取曝光，以謾罵、口水博取版面，「在選舉肅殺的情況下，這樣的影片，有點小清新，讓人會心一笑，選舉應該要這樣才對。」

▲台北市議員候選人許淑華競選旗幟遮住大面窗景。（圖／翻攝自Instagram／yugenkai）