人夫「多年沒用退化」！前女友幫買威而鋼激戰　正宮崩潰提告

▲宜蘭一人夫偷吃前女友，被妻子發現怒告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一人妻指控丈夫偷吃前女友，因丈夫被泌尿科醫生診斷「多年器官沒使用，已經退化了」，前女友還到藥房買威而鋼，以便2人可以發生關係。全案審理時，丈夫和前女友雖然都否認姦情，但法官檢視錄音證據，發現2人都向人妻坦承曾發生性行為，已侵害配偶權，判應連帶賠償10萬元，全案還可上訴。

妻子指控，丈夫於2020年9月就開始和前女友交往，還發生多次性行為，讓她感覺相當痛苦。她拿出丈夫和小三承認姦情的錄音，向2人連帶求償150萬元。

人夫表示，妻子根本不想跟他當夫妻，還叫他不能叫她老婆，他並沒有和前女友發生關係，只是故意這樣講。前女友則稱，她和人夫曾交往，後來人夫變心和別人結婚就沒聯絡，直到2020年人夫又打電話來傾訴婚姻問題，他們才又聯繫上，她會對他妻子說2人有發生關係，只是想氣氣她。

法官檢視錄音光碟，妻子於去年質問人夫是否和前女友上床，人夫表示「我就跟她講，我已經好幾年沒做了，我那方面也不性(行)了啦，阿她有需求，她就要那個阿」、「阿妳有需求但是我體力沒」、「我這器官不是很勇」、「她說威而鋼，是她去買的」、「有在性行為真真正正今年」等語。

妻子又跑去問前女友威而鋼的事情，前女友表示人夫在聯絡她前就去過泌尿科就診，「醫師跟他說你多年器官沒使用，已經退化了！我是看過健康節目，我們人體缺乏荷爾蒙會骨質流失量很大會容易造成龍骨骨質疏鬆！」承認因而在藥局幫人夫買男性荷爾蒙和威而鋼補充，並發生性行為。

法官認為，人夫在妻子詢問他和前女友的性行為時，並沒有刻意誇示、渲染，反而回答次數不多，當妻子稱前女友很滿意他的表現，人夫更謙虛表示前女友滿不滿意他不知道，不像是要激怒妻子，認為這些錄音對話內容屬實，人夫和前女友確實於去年5月發生性關係並交往中，已侵害配偶權，應連帶賠償10萬元。