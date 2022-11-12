勾年薪400萬經理辣妻　傳訊「抱緊小可愛」...月薪2.5萬職員慘了

▲保險業務員愛上女同事，但對方老公卻是公司的區經理。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者翁子皓／新北報導

一名黃姓保險業務員愛慕身邊的林姓女同事，然而林女已是有夫之婦，老公還是該公司的區經理，黃男卻仍多次傳送「抱緊小可愛」、「小寶貝」等訊息給林女，還私下碰面約會，遭人夫怒告。法官判決黃男要賠償10萬元，可上訴。

判決書指出，林女的老公為保險公司區部經理，兩人還育有一名子女，她與黃男為同事關係，然而日久生情下，兩人竟發展出不倫戀情。黃男多次傳送「在想妳呀」、「因為我不在身邊」、「抱緊小可愛」、「小寶貝」、「想到睡不著」等文字貼圖訊息給林女，還與林女私下約會。

林女住院時，黃男傳訊息溫馨慰問「因為想說帶妳出院，陪妳」，林女回答「不確定協理會不會回來」，黃男則說「妳確定再跟我說，我待命」，林女傳送「不能探病就不能進來陪我嗎」，黃男表示「不能偷偷跑進去嗎」。人夫發現後，認為兩人關係超越一般男女正常交往分際，導致他精神痛苦，怒向黃男求償100萬。

法官認為，黃男與林女往來密切，已經逾越普通朋友間的社交行為，認定兩人有不正常男女關係，法官審酌擔任業務的黃男，年收入約為30萬，而身為區經理的人夫年收入則有400萬，考量雙方的身份地位、經濟情形，判黃男要賠償10萬元，可上訴。