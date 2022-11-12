爽％按摩店小三被抓包！　人夫說出「胸前一特徵」要她一起賠40萬

▲桃園一人夫偷吃小三被妻子提告，審理時人夫作證有和小三發生關係、知道她胸上有疤痕等情，法官判2人要連帶賠償40萬元。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫上按摩店認識小三，2人交往後經常到摩鐵幽會，卻被妻子抓包，一怒告上法院。全案審理時，小三雖承認和人夫上摩鐵，卻否認有發生關係，但人夫對小三胸部上的傷疤指證歷歷，法官據此認為2人至少發生2、3次性行為，已侵害妻子配偶權，判2人應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

正宮表示，她結婚25年，和丈夫育有2名成年子女，並於前年11月離婚，但丈夫卻和小三從同年5月就開始交往，每周至少上汽車旅館1到2次，侵害她配偶權，她要向2人連帶求償60萬元。

全案審理時，小三表示她因從事按摩業認識人夫，當時人夫表示已和和妻子分開，她才同意交往。人夫每次都是喝完酒才來按摩店，她就幫他按摩順便約會，之後再一起到KTV或餐廳喝酒吃飯，有2、3次人夫喝醉，要她一起到汽車旅館休息，但他們並沒有發生關係。

人夫則證稱，他和小三交往時，有對她表示他已婚，小三也知道他有1兒1女，他也知道她有1個兒子，2人會在汽車旅館發生性行為，頻率約每週1到2次，他還知道她胸部上方有個1X2公分的傷疤凸起，是她小時候跌倒造成的。

法官認為，人夫能清楚描述小三身體隱私部位的傷疤，也知道小三子女數，佐以小三也承認交往、到汽旅，可認2人從2020年5月到人夫離婚為止，至少發生2、3次性行為，已侵害妻子配偶權，判2人應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。