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台灣大推「反詐戰警」　及時通知遭詐騙冒用企業

▲台灣大推出反詐戰警。（圖／取自台灣大）

▲台灣大推出反詐戰警。（圖／取自台灣大）

記者陳俐穎／綜合報導

近年來詐騙集團詐騙手法變化多端，假冒不同企業網站或寄送釣魚簡訊騙取民眾個資、錢財等不法行為更層出不窮，台灣大打造出台灣電信業界第一套偽冒網站及偽冒APP偵測與防護服務「反詐戰警」，在偵測到偽冒狀況時，將即時通知受害企業，協助辦理報告及防護功能申請；同時建立「偽冒網站全民通報平台」，民眾透過此平台及時通報偽冒網站或APP，杜絕詐騙。

台灣大哥大總經理林之晨表示，根據刑事警察局統計，2021年無論是詐騙發生率或財損金額，皆為近三年高峰，台灣大哥大推出「反詐戰警」服務，從源頭阻絕詐騙流程，不僅將發揮集團綜效擴大反詐效力，更會成為台灣社會「堵詐」的銅牆鐵壁，守護全民個資及財產安全。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，台灣大為全球少數可進行偽冒網站偵測服務的電信業者，偽冒網站及APP偵測與防護服務「反詐戰警」建置防範詐騙機制，可偵測偽冒網站、偽冒網域、偽冒APP、偽冒商標，歷時半年來研發，通過30家金融、流通、製造客戶的測試驗證，將協助政府共同打擊偽冒網站與詐騙集團，同時避免民眾誤觸偽冒網站或偽冒APP受騙。不僅如此，台灣大更建立「偽冒網站全民通報平台」，民眾發現可疑偽冒網站時能及時通報，擴大「反詐戰警」守備範圍，為全民打造更安心網路環境。

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