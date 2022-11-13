ET專訪／李問首戰連江縣長　今邀「港湖女神」高嘉瑜跨海開唱

▲民進黨連江縣長候選人李問組成「大黃魚戰隊」。（圖／攝攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數兩周就要投票，民進黨今年首度提名連江縣長候選人李問，並推出縣議員、鄉長、鄉民代表、村長等10名選將，組成「大黃魚戰隊」在國之北疆拚戰，11月13日上午10點將舉行「民進黨馬祖黨部團結大會」，邀請民進黨立委高嘉瑜、何志偉、洪申翰跨海應援，訴求「年輕世代來服務，推動改革沒包袱」，盼攜手中央建設馬祖。

▲高嘉瑜今天上午將前往連江縣輔選開唱，圖為台北市造勢活動。（資料照／記者林敬旻攝）

李問2020年參選立委後仍深耕馬祖，期間成立連江縣黨部，補齊民進黨各地黨部最後一塊拼圖，今年更再度披上綠袍參戰，對上國民黨提名的兩位候選人、前副縣長王忠銘及連江縣前地政局長曹爾元。

李問接受《ETtoday東森新聞雲》專訪談及，馬祖特產黃魚在海裡會發出很大的聲響，如同黃魚在海裡會「嘎嘎叫」，他也要為馬祖鄉親的權益「嘎嘎叫」，因此與黨籍候選人組成「大黃魚戰隊」，要勇於為馬祖鄉親發聲，「在一個長期只有一個政黨的選舉，大家會希望看到一些改變，一些良性競爭」，如同喜歡便利商店7-11的民眾，也不會反對馬祖再開一家全家便利商店，期盼新團隊的加入，能夠帶動原本團隊的進步。

李問分享，這次民進黨共在馬祖提名10人，上至縣長、縣議員，下至鄉民代表與村長，全部都是第一次提名，「我覺得既然成立黨部，就要參與在地選舉，這次很高興是九合一選舉，每一個層級都參與到」，這是民進黨很重要的里程碑。

▲民進黨今年在連江縣提名10名戰將。（圖／李問提供）

蹲點馬祖3多年期間，李問曾參與許多特別的選民服務，例如在今年中旬新冠肺炎疫情期間，馬祖四鄉五島因沒有中醫診所，無法在地領用中藥清冠一號，還必須委託親友跨海取藥，經黨部和洪申翰與衛福部協調後，建立結合視訊看診、在馬祖領取清冠一號的制度；或如去年其關注中國抽砂船越界在馬祖海域作業，促成立法院修法，以及去年東莒終於啟用海淡機組開始產水等，都是他關注的議題。

至於首度參選縣長，是否設定選舉目標，李問說得坦白，「我們沒有特定席次的目標，我們的目標就是勝選」，他自認已經成為「馬祖人」，希望透過帶入新的政治文化，鼓勵越來越多馬祖青年回流，或者讓馬祖的年輕人願意留在馬祖，例如除了在觀光業或公部門工作，也有其他產業的工作機會可以選擇。

▲總統蔡英文今年徵召黨部主委李問參選。（圖／李問提供）

▲李問自2020立委選舉期間持續蹲點馬祖。（圖／李問提供）