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醫師節「30女醫挺阿中」　掛保證讚「值得信賴」：台北市民最佳選擇

▲▼陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）

▲陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

今（12日）是醫師節，陳時中競選總部召開「每日一挺」女醫師挺阿中記者會，立委林靜儀醫師、台灣女醫師協會理事長賴瓊慧、牙醫全聯會女牙醫師委員會執行長嚴雯馨，台灣第一位從美國學成歸國的牙髓病專科醫師闕玲惠等共近30位女醫師，共同出席力挺陳時中。賴瓊慧不捨陳時中在防疫期間的努力被對手扭曲抹黑，嚴雯馨則稱讚陳時中的領袖特質值得大家信賴，闕玲惠醫師則說「英雄最好的歸宿就是沙場」，陳時中出來競選台北市長是無比的承擔，因此女醫師們願意盡自己的力量相挺陳時中，並強調「陳時中是台北市民最佳的選擇」。

立委林靜儀上台致詞時提到，這一群女醫師、女性專業工作者，撐起了台灣民眾的健康，在全球疫情之中，不但沒有一刻停下，更協助政策上的意見；例如在2020年1月疫情剛開始的時候，女醫師們就提醒口罩的數量不足，需要趕緊補足防疫物資。

林靜儀提到，她對首都有強烈期待，而陳時中在擔任指揮官時對於責任的承擔、對所有決策方向的負責。林靜儀表示，期待未來的首都，有一個能夠承擔、帶領台灣渡過防疫的指揮官，帶領台灣的首都走向國際。今天這一群女醫師站出來，就是要讓大家看見女性專業工作者溫暖的力量，一起讓台北這個城市更好。

▲▼陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）

台灣女醫師協會理事長賴瓊慧則表示，陳時中在抗疫過程中展現領導能力，帶領所有醫療人員共同抗疫，還有全國人民的努力，讓台灣有了世界上數一數二的防疫成績。但竟然被其他兩位候選人把這個成績說得很糟、扭曲抹黑，讓女醫師們感到相當不捨，更覺得很不公平，所以更要站出來力挺陳時中。

賴瓊慧說，這次參選台北市長的另外兩位候選人，一位曾在市政團隊擔任副市長，但這8年來，市民的感受卻是停滯不前，很多市政跟交通的問題沒有解決，讓市民看不到希望，難道要讓這樣的團隊讓台北繼續空轉嗎？而另外一位候選人是立委，但在立法院完全看不到他做了什麼事情。

賴瓊慧表示，醫生做事都是「base on evidence」，所以與陳時中共事後，就會發現陳時中是一個溫文儒雅、考慮相當廣泛、深思熟慮的人；也心存慈悲，絕不口出惡言；在任何事情上都以最完整的考量來執行，因此她怎能不用最大的努力來支持陳時中。

賴瓊慧呼籲現場的女醫師們為陳時中拉票，讓陳時中帶領大家，讓台北市政重新展現蓬勃，以陳時中過往的成就，她有信心，陳時中一定能將台北建立成一個偉大的城市。

牙醫全聯會女牙醫師委員會的執行長嚴雯馨則提到，第一次私下與陳時中聊天，就發現他很在乎醫師的權益，對基層醫師在醫療相關政策上的問題很關心，後來也注意到陳時中在溝通時很認真去闡述相關問題，認為陳時中能夠看到問題背後的困境與處境，進而實際去解決問題。

「後來疫情時每天都可以在電視上看到陳時中」，嚴雯馨表示，醫師工作環境非常高壓，而陳時中在抗疫中，就好像醫生們在值班，但一值就是將近一千天。儘管堅持了將近一千天，但陳時中沒有改變同理心與溫暖的性格，嚴雯馨說，陳時中本人溫暖的特質，更能夠服眾、帶領精英們，接受他的指揮調度，一起把事做好。這樣值得大家信賴的領袖特質，讓她願意支持陳時中。

▲▼陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）

與陳時中有35年交情的闕玲惠醫師，是台灣第一位從美國學成歸國的牙髓病專科醫師，闕玲惠說，她與陳時中有35年的交情，他們一起為台灣牙科努力、交出成績，因為當時他們都認為，與其坐在家裡抱怨，不如站出來改變現況。

闕玲惠表示，陳時中從年輕的時候，總是能有效找出問題、並解決問題，而這樣的特質一路走來始終如一。闕玲惠更說，陳時中是一位非常「乾淨」的牙醫師，不曾在權力的世界裡迷失自己的價值。

闕玲惠提到，陳時中要接下防疫指揮官前，他們通過電話，她明白這個位子很辛苦，但「英雄最好的歸宿就是沙場」，有這樣的機會替台灣努力，陳時中就會挺身而出示，這次出來競選台北市長，也是無比的承擔，因此他們這群女醫師們只能貢獻微薄的力量，要向台北市民推薦，陳時中就是台北市最好的選擇。

▲▼陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）

陳時中在致詞時則表示，他一直希望能夠做一個改變社會、對社會有用的人，在防疫指揮官之後，看到了疫情結束的曙光，但自己成長的家鄉卻是停滯的，毅然決然參與台北市長選舉。

對於近日的政治抹黑，陳時中感嘆，他把這些攻擊當作是一種歷練，經過這樣的歷練、洗鍊，希望突破自己的極限，未來當上市長後，在處理事情上能夠更平順。

陳時中也再次強調，選舉會過去，但歷史會留下來，不要為了政治利益消費疫情；不能把過去大家光榮抗疫的印記，抹成邪惡的痕跡，這些成就不容抹滅。

陳時中說，歷史會記住，大家在自己的崗位上，做了應該做的事情，也對社會有一定貢獻。未來，他也會秉持這樣的精神，把應該做的事情做好。

▲▼陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）

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