招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

記者邱中岳／台北報導

日前爆出警大校長陳檡文與林秉文前往招待所喝酒，沒想到前立委黃國昌又在臉書上貼文，時任內湖分局林姓偵查隊長，在招待所疑似與其他人玩天九牌，且明確指出時間就在2019年7月25日晚上11時許，地點就在綽號「小明」名下登記的辦公處所。

據了解，時任內湖分局偵查隊長林弘基，受邱姓骨董商邀約前往內湖區行愛路的招待所，並在裡面被人拍下正在玩天九牌博弈遊戲，整個畫面也被在場人士錄了下來，現場包含新北市刑大的陳姓小隊長、邱姓骨董商以及林弘基，還有綽號「小明」的郭姓地下匯兌業者。

▲黃國昌爆料警員在招待所玩牌九，現場錄下林弘基說「兄弟，不要賭那麼大」。（圖／民眾提供）

黃國昌當時僅公布照片，但事後影片也隨之曝光，9秒鐘的畫面中，可以看到陳姓小隊長正在桌上洗天九牌，現場也說到「輸了當然也沒用」，中山分局偵查隊長林弘基則是表示，「兄弟，不要賭那麼大」。

事後雙北督察室也介入調查，新北市的陳姓小隊長記過一次，中山分局偵查隊長也在事件爆發後到督察室接受偵訊，直到隔天上午7點才離開，最後處分一大過並調離主管職務，目前改調北市警局後勤科警務正。

現任中山分局偵查隊長林弘基，在2019年擔任內湖分局偵查隊長期間，因在值日期間受邱姓骨董商邀約，前往小明的辦公室飲酒遭人拍下影片，最後在選前公布照片截圖，有人指出係因有人不滿警方掃蕩作為，也有人認為因為是要對小明進行報復所以才會釋出影片。