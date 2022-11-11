賈永婕弟弟為財產告舅詐欺　阿姨作證：他看到媽媽轉頭就走

▲賈永婕的弟弟帶失智母親控告舅舅詐欺，檢察官調查後認為犯罪嫌疑不足。（資料照／翻攝賈永婕的跑跳人生）

記者劉昌松／台北報導

「防疫女神」賈永婕的弟弟為了失智母親的財產，和舅舅鬧不和，賈弟帶著媽媽到台北地檢署指控舅舅和舅媽，涉嫌利用失智母親詐騙房子押租金、銀行存款2、300萬元，但是房仲、房客都證稱房子出租時，確實是由賈母親自到場簽名，大家還閒聊了幾句，另外也查無存款遭盜領事證，檢察官11日處分不起訴賈永婕的舅舅和舅媽。

74歲的賈母羅靜媛本來獨居在台北市敦化南路老家，2021年間，一度搬去和弟弟羅宗仁同住，後來又被賈永婕的弟弟賈永麒接走，之後家族間開始發生糾紛，賈永麒懷疑，舅舅羅宗仁和舅媽楊悅如，利用母親失智的機會，把老家出租，還A走13萬2000元的押租金，另外又騙媽媽去領出富邦、花旗2間銀行內存款約200萬元。

羅宗仁夫婦否認犯罪，稱房子是姐姐同意出租的，至於去銀行提款是要做為姊弟妹們生活開銷之用。

檢察官傳喚當初受託處理敦化南路的張姓房仲業者，以及劉姓女房客，2人都作證，租賃契約是賈母到現場親簽，當時賈母看來並無失智等異常狀況，還和劉女聊了一陣子，並且親自收下押租金，之後的租金以匯款方式支付給賈母。

至於詐領存款過程部分，檢察官傳喚曾陪同賈母到銀行的2名妹妹，她們也證稱，大姊到銀行都是自己辦理提存，其中1名妹妹表示，當時沒發現大姊失智，另名妹妹則表示，曾因為覺得賈永麒應該要接回母親照顧，約賈永麒和妻女一起吃飯，沒想到後來賈母一到場，賈永麒看了就轉頭走人。

由於提款憑條確實是賈母自己寫的，富邦與花旗銀行也都表示，事隔久遠，監視畫面已經逾期銷毀，檢察官因此認為羅宗仁夫妻在詐欺押租金、銀行存款部分，犯罪嫌不足，處分不起訴。