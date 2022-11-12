驚悚畫面曝！阿嬤不管紅燈直直衝　遭攔腰撞飛…再被輾過慘斷腳

記者許宥孺／高雄報導

高雄市梓官區今(12日)清晨發生一起車禍，77歲張姓女騎士違規闖紅燈，遭2部車輛攔腰撞上，她先被一輛自小客撞飛落地翻滾，另一輛小貨車因為剎車不及，直接輾過女子的身體，造成張女右腳骨折、左手脫臼，而整個驚險過程也被監視器手竹。

這起事故發生在12日清晨5點57分，當時張姓女子騎乘機車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口時，分別與60歲的月姓男子、60歲的張姓男子所駕駛的自小客車發生擦撞，造成張女受傷送醫。

▲高雄梓官清晨發生車禍，女騎士闖紅燈遭撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女騎士闖紅燈，遭車輛攔腰撞上，又被另部車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報後到場，初步研判，張女沿大舍西路西往東方向，行駛該路口時，因違規闖紅燈，與月男、張男發生車禍，導致張女右腳骨折，左手臂脫臼，所幸送醫後並無生命危險；經檢測三方駕駛均無酒駕情事。

監視器也清楚錄下事發當時的狀況，從號誌燈中，明顯可看出兩部自小客車為綠燈通行，不料，張姓女騎士突然衝出，第1部自小客客車駕駛反應不及，直接撞上女騎士，導致張女噴飛滾地，接著第2部自小客車駕駛也沒閃過，硬生生地將女騎士輾過，車子明顯抖動了一下才煞停，隨後被救護人員送往醫院救治。

▼警方到場時，女騎士已被送往醫院救治。（圖／記者許宥孺翻攝）