妹子好奇註冊包養網「遇到大伯也在玩」！結局看傻：笑不出來

▲原PO好奇上包養網，竟遇到大伯本尊，結局神展開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「單純好奇跑去註冊！」一名女網友透露，某天心血來潮玩包養網，驚見大伯本尊也在上面，還故意約對方出來吃飯，「想要鬧他、糗他 」，結果結局神展開，引發大批網友傻眼回應「我是妳大伯的話，根本笑不出來...內心無限翻白眼！」

一名女網友在Dcard表示，看著身邊友人在使用包養網，好奇心驅使下，原PO也跑去註冊探索一番，怎料世界如此之小，「遇到我大伯...出生年月日、居住地跟姓名都一樣。」

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原PO決定隱藏身分，還與大伯聊了好一陣子後才約吃飯，所幸兩人相遇瞬間，並沒有想像中的尷尬，「大伯還以為只是巧遇，得知我就是那個包養妹之後，他想哭又想笑！」

由於上次見面是過年，兩人久違不見也在高級餐廳閒聊了一個下午，原PO強調，大伯單身沒有小孩，並不意外在網站上看到他，反倒大伯非常擔心原PO是不是缺錢、生活有困難，「為了讓他放心，我還給他看我存款，笑死。」

事後，大伯開車載原PO返家，怎料下車時，大伯真的掏錢給原PO，接著表示「給妳零用錢還比給她們實在」，半推半就之下，原PO被硬塞3000元。原PO也哭笑不得直呼，大伯從小就很疼她，像是戶外教學、才藝課費用，都是大伯一手慷慨贊助，「他甚至還會帶我出國！」

文章曝光後，網友紛紛反酸「跟包養費用比起來3000元不算什麼，而且那筆錢在某種意義上叫封口費」、「大伯表示：要換平台了」、「大伯性慾高漲開心赴約，人家找砲找戀愛感，現場基於禮貌才跟妳嘻嘻哈哈，內心肯定乾到不行，有夠浪費時間」、「妳這樣日後很尷尬，畢竟再好的親戚有些事情不能說破吧」、「在那種平台上應該當作不認識吧，什麼鬧他糗他」、「到底誰會無聊去註冊那個啦」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）