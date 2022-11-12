迪士尼也要裁員！　外媒曝「轉戰串流」Disney+虧損擴大

▲迪士尼推出Disney+搶攻串流市場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNBC、《路透社》等外媒11日根據內部備忘錄報導，華特迪士尼公司（Walt Disney Co）計畫凍結招聘並且「少量裁員」以控制成本。該公司推出Disney+後，正在努力讓這項串流服務營利，但目前虧損擴大，8日公布的季度營收低於華爾街估算值，公布財報後，9日股價更下跌逾13%。

迪士尼首席執行長（CEO）查佩克（Bob Chapek）寫給領導層的備忘錄指出，「雖然我們無法控制特定宏觀經濟因素，但實現這些目標需要我們全體持續盡好本份、管理能夠控制的事情，最明顯的就是我們的成本。」該公司已開始關注內容及行銷支出，但不會犧牲品質。此外呼籲盡可能線上開會，商務旅行將受限制，或者必須事先批准。

查佩克表示，他已成立工作小組，協助自己做出「關鍵的大局決策」，成員包括財務長麥卡錫（Christine McCarthy）及總法律顧問古鐵雷茲（Horacio Gutierrez），「我們的轉型旨在確保我們不只在今天蓬勃成長，而在未來也能良好發展。」

此前，迪士尼表示，Disney+成長快速，在本財政年度第4季增加1200萬訂閱用戶，但營運虧損仍近15億美金。他們預期，該串流服務將在2024財政年度開始獲利，本季虧損已經是最高峰。

不過，華爾街分析師對迪士尼攀升的串流成本表達擔憂。投資分析公司「莫菲特內薩森」（MoffettNathanson）分析師內薩森（Michael Nathanson）本周表示，迪士尼必須證明轉向「直接面對消費者」（Direct To Customer，DTC）的商模，確實值得現在付出的投資代價。

美國企業正在大規模裁員，以面對經濟衰退。此前，馬斯克接管的推特大舉裁員50%，祖克柏也宣布臉書母公司Meta裁員逾1.1萬職位。迪士尼同業華納兄弟（Warner Bros Discovery）正在重組業務內容，經歷裁員等劇烈成本削減措施。