拒絕垃圾訊息　iOS未來將全面更新AirDrop傳送方案

▲AirDrop在中國推出新規範。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5Mac指出，iOS 16.1.1 和 iOS 16.2 測試版在中國為 AirDrop 增加了新的選項，開啟後「所有人」傳送 AirDrop 僅能持續10 分鐘，限制 iPhone 用戶可以無線接收陌生人檔案的時間。而彭博社也指出，新的設定可能會擴展到更多地方。

許多人都會出現收到陌生人 AirDrop 的狀態，可能還會出現騷擾訊息，AirDrop 通常有三個選項，包括「接收關閉」、「僅限聯絡人」和「所有人」。當選擇「所有人」選項時，附近的任何其他 iPhone 用戶都可以嘗試通過 AirDrop 向用戶發送檔案，螢幕上會彈出選項，可選擇接受或拒絕傳輸，沒有時間限制。

不過在中國，蘋果已將「所有人」可傳送的選項替換為「所有人，10分鐘」的選項，後者有 10 分鐘的限制。這段時間過去後，AirDrop 會自動切換到「僅限聯絡人」。

彭博社記者 Mark Gurman 表示，蘋果計劃在未來一年內，推出新的 AirDrop 設定，減少不必要的文件共享。自 2011 年推出該功能以來，iPhone 用戶通過 AirDrop 收到不合適的照片或被陌生人惡作劇，尤其是在購物中心和飛機等擁擠的地方。

目前尚不清楚該設置何時會在其他國家、地區提供，或者蘋果是否會允許用戶在未來自定義時間限制。