中芯估Q4營收下滑　產業調整至少到明年上半「沒看到復甦跡象」

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸半導體代工龍頭中芯國際11日召開第三季業績溝通會，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，代工產業這一輪調整至少要持續到明年上半年，目前還未看到產業有復甦的跡象，「從終端市場傳到代工產業時間有滯後，代工產業周期尚未觸底。」

中芯10日晚間公布了第三季業績，並給出了第四季業績指引，其預估，第四季受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要時間解讀美國出口管制新規而帶來的影響，銷售收入預計環比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之間。

中芯國際第三季度銷售收入為19.07億美元，相較於2022年第二季的19.03億美元增長0.2%，相較於2021年第三季的14.15億美元增長34.7%：毛利率部分，第三季毛利率為38.9%，第二季為39.4%，去年第三季為33.1%。

中芯國際管理層解釋，由於外部需求下行，內部部分工廠進行了歲修，同時當季折合8英吋的總產量也增長了3.2萬片，產能利用率為92.1%，較上季度下降了五個百分點，導致公司三季度毛利率環比下降0.5個百分點。

趙海軍在業績溝通會上表示，2022年下半年從宏觀環境來看，消費需求疲弱，國際局部衝突帶來的全球能源危機、高通膨、貨幣波動等，導致全球經濟復甦乏力疊加美國頒布的新的出口管制新規，給全球產業鍊和區域產業鏈帶來了不同程度的業態變化和挑戰，產業分工體系和佈局正在發生深刻的調整，原有的全球產業鏈循環受到干擾，甚至被阻斷，區域化進程在艱難曲折中推進。

趙海軍指出，從產業周期來看，智慧型手機和消費電子去庫存速度緩慢，客戶流片意願不強，工業控制領域雖然相對穩健，但增幅有限，汽車類終端消費韌性強，產業尚有需求缺口。

趙海軍認為，雖然整機整體手機產業仍然在去庫存，但得益於公司保持與終端客戶的直接溝通，公司從去年開始提前調整產能分配，降低了相對飽和的細分領域的產能安排，所以智慧型手機收入貢獻在三季度環比略有增長，消費電子整體需求疲軟，收入環比下降4%。

除了產業周期因素以外，趙海軍還提到，根據初步解讀，美國出口管制新規對公司的生產運營有不利影響，公司與客戶和供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的釐清，以及對公司的影響評估工作仍在持續的進行中。