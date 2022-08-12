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大陸 大陸焦點 特派現場

中芯趙海軍：「雙重週期」給市場帶來恐慌和不確定性

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸半導體業龍頭中芯國際12日舉行財報會議，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，今年上半年，積體電路產業鏈進入雙重週期相加的影響階段，給市場帶來了一些恐慌情緒和不確定性，部分產業鏈環節甚至出現「速凍急停」的極端反映。

▼中芯國際聯合首席執行官趙海軍。（圖／翻攝IC企業家大會）

▲▼中芯國際聯合首席執行官趙海軍。（圖／翻攝IC企業家大會）

趙海軍也進一步解釋，「雙重週期」的第一重，是全球經濟總量增速放緩的周期，在疫情衝擊、高通脹、國際局部衝突等多因素影響下，全球經濟增長面臨較大壓力，消費動力不足；第二重則是半導體市場本身進入下行週期，在過去幾個季度加速消費、製造環節產能不斷擴充後，行業整體進入供需平衡，部分環節進入去庫存階段。

財報顯示，中芯國際2022年第二季毛利為7.51億美元，2022年第一季為7.50億美元，相較於2021年第二季的4.05億美元增長85.3%。2022年第二季毛利率為39.4%，2022年第一季為40.7%，2021年第二季為30.1%。

若晶圓收入以應用分類，2022年二季度，中芯國際智慧型手機、智慧家居、消費電子及其他的收入佔比分別為25.4%、16.2%、23.8%、34.6%；其中，公司智慧型手機收入佔比已較一季度末（28.7%）和2021年第二季度（31.6%）有所下滑。以尺寸分類來看，公司2022年第二季度8英寸晶圓、12英寸晶圓收入佔比分別為31.7%、68.3%。其中，12英寸晶圓收入佔比較2022年第一季度（66.5%）和2021年第二季度（64.3%）均有所上升。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

對於當季經營情況，中芯國際管理層在財報中表示，今年二季度，公司銷售收入突破19億美元，環比增長3.3%，出貨量以及平均銷售單價均有小幅增長。產能利用率為97.1%，毛利率為39.4%。由於疫情對於人員流動的管控，部分工廠歲修並沒有在二季度進行，使疫情對於產出的整體影響低於預期，因而當季收入和毛利率都略超指引。三季度，公司預計銷售收入環比持平到增長2%，毛利率在38%到40%之間。

中芯國際管理層也在財報中強調，目前看來，這一輪週期調整至少要持續到明年上半年，但可以確定的是，積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，「雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，我們對於公司的中長期成長依然充滿信心。」

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